پزشکیان با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع کرد و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت:

سخنرانی ریاست محترم جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، حقیقتاً سرشار و مشحون از نکات نغز و عزتمندانه بود.

دکتر پزشکیان با استظهار به میراث معنوی امام خامنه‌ای شهید، با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع کرد و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا ساخت. اکنون صدای عدالت‌خواهی ملت ایران در گوش آزادگان جهان طنین‌انداز است.

آنچه واضح است، آن است که آمریکا و رژیم صهیونسیتی در تجاوز به ایران، مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند. وفق موازین حقوق بین‌الملل، هم خودِ اصل تجاوز آنها، نامشروع و غیرقانونی بود و هم جنایاتی که در خلال این تجاوز مرتکب شدند، در دسته جنایات فاحش و بعضاً افحش جنگی می‌گنجد.

حقیقت امر آن است که ما از جامعه بین‌الملل و مجامع بین‌المللی، مطالبه‌گر و طلبکار هستیم؛ آنان در واکنش به جنایات جنگی عدیده آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال مردم ایران، سکوت و انفعال همراه با تأیید را پیشه کردند.

نهادهای به اصطلاح بین‌المللی و مدافع حقوق بشر، چشمان‌شان را بر جنایات جنگی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران بستند.

 

برچسب ها: سازمان ملل ، مسعود پزشکیان
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