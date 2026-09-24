نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، با اشاره به تهدیدهای مکرر آمریکا علیه ایران گفت واشنگتن هیچ تضمینی برای توقف حملات موشکی به خاک ایران ارائه نکرده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران گفت واشنگتن هیچ‌گاه تضمینی برای توقف حملات موشکی به خاک ایران ارائه نکرده است.

 اولیانوف اظهار داشت: «آمریکایی‌ها هرگز تضمین نداده‌اند که حملات موشکی به خاک ایران را متوقف خواهند کرد.»

وی افزود که مقام‌های آمریکایی در مقابل، «عملاً هر روز و گاهی چند بار در روز» تهدیدهایی را مطرح می‌کنند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ادامه با اشاره به این شرایط، درباره امکان حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران پرسید: «در چنین شرایطی، دیگر صحبت از حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟»

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، همچنین اعلام کرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ممکن است پیش از پایان سال جاری میلادی بار دیگر به روسیه سفر کند.

به گزارش آناتولی، اولیانوف روز پنجشنبه در نشستی خبری در مرکز چندرسانه‌ای «روسیه امروز» گفت: «مطمئن هستم که تماس‌های جدیدی در داخل فدراسیون روسیه انجام خواهد شد؛ شاید حتی پیش از سال نو.»

اولیانوف با استناد به اطلاعات شرکت روس‌اتم گفت طی چهار ماه و نیم گذشته، بیش از ۷۵۰ حمله پهپادی و توپخانه‌ای به این منطقه انجام شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
هشدار روسیه درباره پیامد‌های حمله به نیروگاه بوشهر
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بلاتکلیفی در نیویورک
شی جین‌پینگ: چین و آمریکا باید زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره ارسال هزاران قطعه چینی به ایران
نخست‌وزیر کانادا: برای احتمال حمله نظامی آمریکا آماده شده‌ایم
قاضی آمریکایی دستور بازگشت دسترسی CNN به کاخ سفید را صادر کرد
رویترز: کاخ سفید بیانیه پیشنهادی علیه تحریم شهرک‌های اسرائیلی توسط انگلیس را منتشر نکرد
ترامپ از شی جین‌پینگ در واشنگتن استقبال کرد؛ تجارت و ایران در کانون رایزنی‌ها
کره شمالی: تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذاریم
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت؛ هشدار درباره گسترش جنگ به اقیانوس هند
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری شرق ترکیه را لرزاند
آخرین اخبار
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت؛ هشدار درباره گسترش جنگ به اقیانوس هند
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری شرق ترکیه را لرزاند
پاکستان اهدافی را در افغانستان هدف قرار داد
نخست‌وزیر کانادا: برای احتمال حمله نظامی آمریکا آماده شده‌ایم
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره ارسال هزاران قطعه چینی به ایران
رویترز: کاخ سفید بیانیه پیشنهادی علیه تحریم شهرک‌های اسرائیلی توسط انگلیس را منتشر نکرد
قاضی آمریکایی دستور بازگشت دسترسی CNN به کاخ سفید را صادر کرد
بلاتکلیفی در نیویورک
کره شمالی: تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذاریم
ترامپ از شی جین‌پینگ در واشنگتن استقبال کرد؛ تجارت و ایران در کانون رایزنی‌ها
سران اتحادیه اروپا از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان میان آمریکا و ایران استقبال کردند
شی جین‌پینگ: چین و آمریکا باید زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند
سفیر آمریکا: حل پرونده اس-۴۰۰ با ترکیه زمان می‌برد/ ویتکاف از مذاکرات با ایران خشنود است
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است
تلاش زلنسکی در سازمان ملل برای جلب حمایت کشورها: ممکن است جنگ گسترش پیدا کند
فرزند سفیر اسرائیل در آمریکا در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد
لاوروف: روسیه عملیات در اوکراین را متوقف نخواهد کرد
جان باختن یک تبعه هند در حادثه دریایی نزدیک عمان 
رویترز: پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی اولویت ایران است
نفت نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت/ برنت به بالای ۱۰۱ دلار رسید
پوتین: انتخابات نشان داد که مردم روسیه از ارتش خود حمایت می‌کنند
روبیو و لاوروف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
ترامپ از سیاست‌های مهاجرتی کانادا انتقاد کرد
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
الجولانی: هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت سوریه متوقف خواهد شد
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
هلند خواستار سازوکار اروپایی برای حفاظت از دیوان کیفری بین‌المللی در مقابل تحریم‌های آمریکا شد
هشدار انصارالله به آمریکا درباره مداخله نظامی در یمن