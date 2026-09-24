باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران گفت واشنگتن هیچ‌گاه تضمینی برای توقف حملات موشکی به خاک ایران ارائه نکرده است.

اولیانوف اظهار داشت: «آمریکایی‌ها هرگز تضمین نداده‌اند که حملات موشکی به خاک ایران را متوقف خواهند کرد.»

وی افزود که مقام‌های آمریکایی در مقابل، «عملاً هر روز و گاهی چند بار در روز» تهدیدهایی را مطرح می‌کنند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ادامه با اشاره به این شرایط، درباره امکان حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران پرسید: «در چنین شرایطی، دیگر صحبت از حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟»

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، همچنین اعلام کرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ممکن است پیش از پایان سال جاری میلادی بار دیگر به روسیه سفر کند.

به گزارش آناتولی، اولیانوف روز پنجشنبه در نشستی خبری در مرکز چندرسانه‌ای «روسیه امروز» گفت: «مطمئن هستم که تماس‌های جدیدی در داخل فدراسیون روسیه انجام خواهد شد؛ شاید حتی پیش از سال نو.»

اولیانوف با استناد به اطلاعات شرکت روس‌اتم گفت طی چهار ماه و نیم گذشته، بیش از ۷۵۰ حمله پهپادی و توپخانه‌ای به این منطقه انجام شده است.

منبع: آناتولی