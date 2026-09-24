باشگاه خبرنگاران جوان - احمد جباری با اشاره به روند توسعه و بهسازی راهگذر ساحلی در غرب هرمزگان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر دیگر از این مسیر در دست اجراست و هم‌زمان عملیات تعریض، بهسازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز این جاده پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه افزود: حدود ۳۵۰ کیلومتر از این راهگذر در حوزه غرب هرمزگان واقع شده است که استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان را به یکدیگر متصل می‌کند.

نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر بندرخمیر تا بندرلنگه، به‌جز بخش‌های محدودی، به‌صورت چهارخطه زیر ترافیک قرار دارد؛ اما در مسیر بندرلنگه به سمت پارسیان و به‌ویژه محدوده ملو تا بندر چارک، نقاط حادثه‌خیزی وجود دارد که اجرای باند دوم در این محدوده در دستور کار قرار گرفته است.

جباری با اشاره به تأخیرهای پیش‌آمده در اجرای طرح تصریح کرد: برنامه‌ریزی اولیه بر این بود که حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر در هفته دولت زیر ترافیک برود، اما شرایط پیش‌آمده اجرای آن را با تأخیر مواجه کرد. با این حال، با تأمین و تخصیص منابع اعتباری لازم، ساخت و بهسازی پروژه با جدیت در حال انجام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا شهریورماه سال ۱۴۰۶ تمامی مسیر راهگذر ساحلی در حوزه غرب هرمزگان زیر ترافیک قرار گیرد و دغدغه اجرای باند دوم محور بندرلنگه به‌طور کامل برطرف شود.

منبع خبر:صداوسیما