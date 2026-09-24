کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد خبری‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار ما تقریباً می‌شود گفت از اواخر مرداد و اوایل شهریور یک روند صعودی را شروع کرد که حالا نقاطی را دیده است که از لحاظ ریالی، هم خود شاخص و هم سهم‌ها تقریباً برایشان یک رکورد بود. از نظر ریالی، شاخص به حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید که یک رکورد تازه‌ای زده بود و سهام هم می‌شود گفت رشد خوبی را داشتند.

او افزود: محرک اصلی این رشد، گزارش‌های ماهانه مردادماه و همچنین رشدی بود که در نرخ ارز، چه دلار حواله و چه دلار بازار آزاد، شاهد بودیم. یعنی هم تورمی که در بخش جامعه و اقتصاد وجود داشت و هم عملکرد خوب شرکت‌ها از لحاظ فروش و درآمد، باعث شد بازار به نقاطی برسد که نیاز بود دست به دست شود و بازار نیاز داشت یک استراحتی داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: معمولاً وقتی بازار به این نقاط می‌رسد، دنبال یک بهانه می‌گردد. الان چه بهانه‌ای بهتر از یک سری اخبار که بیشتر اخبار ژئوپلیتیک بود و همچنین یک سری شایعات که در بازار در رابطه با برخی صنایع منتشر شده بود، همه و همه بهانه‌ای شد برای اینکه بازار یک اصلاحی داشته باشد.

خبری‌زاده ادامه داد: این اصلاح از چهارشنبه هفته گذشته شروع شد و تقریباً تا روز سه‌شنبه ادامه داشت. دیروز هم بازار یک برگشتی داشت، ولی همچنان رگه‌های اصلاح در آن دیده می‌شد.

او با تأکید بر اینکه اصلاح اخیر بازار را نباید ریزش تلقی کرد، گفت: نکته‌ای که در این اصلاح مهم بود و من تأکید می‌کنم که اصلاح بوده و ریزش نبوده، این بود که در این فرآیند بازار قفل در صف فروش نبود. معاملات روان بود و تقریباً هر کس می‌خواست بفروشد، می‌توانست بفروشد و هر کس می‌خواست تغییر صنعت بدهد و از یک صنعت وارد صنعت دیگری شود، می‌توانست این کار را انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مهم‌تر اینکه میانگین ارزش معاملات به زیر ۴۰ همت نیامد. میانگین هفته گذشته همچنان در همان کانال بود و کانالی که در آن قرار داشت، به سمت پایین شکسته نشد. این موضوع تأیید می‌کند که این فرآیند فعلاً یک اصلاح بوده است.

محرک‌های احتمالی بازار سرمایه در هفته پیش رو

خبری‌زاده درباره محرک‌های احتمالی بازار برای ادامه روند صعودی در هفته پیش رو گفت: بازار منتظر گزارش‌های شهریورماه است که به‌تدریج در حال انتشار است و سرعت انتشار آن روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه به اوج خودش می‌رسد.

او افزود: یکی از محرک‌های بازار، انتشار گزارش‌های شرکت‌هاست. موضوع دیگر، اخبار سیاسی است که احتمالاً به بازار منعکس خواهد شد؛ موضوع دیگر، افزایش نرخ حواله است. حواله دلار امروز پنجشنبه به ۱۷۰ هزار تومان رسید، در حالی که این نرخ دو هفته پیش ۱۶۰ هزار تومان بود. شرکت‌های بورسی با این نرخ معامله می‌شوند و این موضوع هم می‌تواند یک محرک دیگر برای بازار باشد.

خبری‌زاده اظهار کرد: به نظر من درجه اهمیت گزارش فروش شرکت‌ها و اخبار سیاسی بالاتر است و اگر گزارش فروش شرکت‌ها خوب باشد، بازار آماده ادامه روند صعودی‌ای که شروع کرده، خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت انتخاب سهم در ادامه مسیر بازار سرمایه گفت: هرچه شاخص بالاتر می‌رود و رشد قیمتی را در سهم‌ها شاهد هستیم، انتخاب سهم مهم‌تر می‌شود. شاید دو هفته پیش هر سهمی را می‌خریدید، با روند صعودی بازار رشد می‌کرد، اما انتخاب صنعت و سهم هرچه جلوتر برویم مهم‌تر می‌شود سرمایه‌گذاران باید این موضوع را در نظر بگیرند که شاید دیگر قرار نباشد همه سهام با هم و به‌صورت دسته‌جمعی رشد کنند.

توصیه به سهامداران؛ توجه به تحلیل بنیادی

خبری‌زاده در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین توصیه به سهامداران در شرایط فعلی چیست، گفت: انتخاب سهام و تحلیل، مخصوصاً تحلیل بنیادی، خیلی الان مهم است نکته‌ای که وجود دارد این است که بازار ما در این رالی آخر و روند اخیر صعودی، بر اساس متغیر‌های تکنیکال یا نموداری رشد نکرد، بلکه دقیقاً بر اساس عملکرد شرکت‌ها و تحلیل بنیادی رشد پیدا کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: از حالا به بعد هم اگر بازار بخواهد رشد کند، تحلیل بنیادی که به نظر من خیلی پررنگ‌تر است، باید حتماً در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاران باید روند فروش و درآمد شرکت‌ها را در نظر بگیرند و شرکت‌هایی را انتخاب کنند که در وضعیت فعلی اقتصاد ما کمترین آسیب را دیده و بتوانند به فعالیت خودشان ادامه دهند؛ انتخاب بر اساس شایعه و حرف و حدیث، به نظر من از این نقطه به بعد بازدهی خاصی نصیب سرمایه‌گذاران نمی‌کند.