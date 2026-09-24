روسای ادارات سلماس در قالب رزمایش رهروان شهدا با خانواده شهیدان مخصوصی و آقازاده دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در قالب رزمایش رهروان شهدا، امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان سلماس با خانواده شهیدان مخصوصی و  آقازاده دیدار و از مقام شامخ این شهدای والامقام تجلیل کردند.

در این دیدار، مسئولان شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مخصوصی و آقازاده، از صبر و استقامت خانواده معظم این شهدا که در جریان «جنگ رمضان» و در پی حمله دشمن صهیونیستی و آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، قدردانی کردند.

این دیدار در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در قالب رزمایش «رهروان شهدا» برگزار شد.

در آیین آغاز رزمایش، مسئولان شهرستان با تأکید بر اینکه عزت و امنیت امروز کشور مرهون فداکاری و ایثار شهدا و خانواده‌های آنان است، بر تداوم دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید کردند.

برچسب ها: دیدار با خانواده شهدا ، هفته دفاع مقدس
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