آرمان خدایی در فینال خرک حلقه بازی‌های آسیایی ناگویا توانست به مدال نقره دست یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز پنجم بازی‌های آسیایی ناگویا، آرمان خدایی در فینال خرک حلقه مسابقه داد و با نمره ۱۴.۵۶۶ در رده دوم قرار گرفت و نقره گرفت. 

این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب می‌شود؛ مدالی تاریخی که نام آرمان خدایی را در تاریخ ژیمناستیک ایران ثبت کرد.

نماینده ازبکستان با امتیاز ۱۴.۷۳۳ در رده نخست قرار گرفت و طلایی شد. 

مهدی احمدکهنی و سیاوش سیاهی نیز در فینال دارحلقه مسابقه خواهند داد. 

در روز نخست مسابقات ژیمناستیک چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تک‌وسیله را به دست آورند.

در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ هشتم شد تا هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شوند.

آرمان خدایی نیز در خرک حلقه با کسب امتیاز ۱۴.۴۰۰ در رده چهارم قرار گرفت و به فینال این وسیله رسید.

مهدی الفتی هم در پرش خرک با امتیاز نهایی ۱۴.۰۸۳، شامل دو اجرای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰، در جایگاه سوم ایستاد و فینالیست شد که فردا مسابقه خواهد داد. 

محمدرضا حمیدی در بارفیکس با امتیاز ۱۲.۸۳۳ در رده نهم قرار گرفت و به عنوان رزرو نخست فینال این ماده معرفی شد.

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برچسب ها: ژیمناسیک ، ناگویا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
مبارکه 🇮🇷🇮🇷🌹🌹🌿🌿🌹🌹🌿🌿
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