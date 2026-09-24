رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اقدام دولت انگلیس برای تشدید محدودیت‌های مالی علیه پنج بانک ایرانی در این کشور، در همراهی با سیاست اقتصادی آمریکا گفت: خزانه‌داری آمریکا در فشار اقتصادی به ایران به آخر خط رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اقدام دولت انگلیس برای تشدید محدودیت‌های مالی علیه پنج بانک ایرانی در این کشور، در همراهی با سیاست اقتصادی آمریکا گفت: خزانه‌داری آمریکا در فشار اقتصادی به ایران به آخر خط رسیده است.

همتی افزود: انگلیس در حالی محدودیت بانک‌های ایرانی را تشدید کرده که برخی از این بانک‌ها سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ فعالیت بانکی مرتبط با ایران ندارند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد خزانه‌داری آمریکا در فشار اقتصادی به ایران به آخر خط رسیده باشد و کشورهای مختلف نیز برای نشان دادن همراهی و تبعیت خود از آمریکا، فعالیت بانک‌هایی را که بعضاً سال‌هاست در چارچوب تحریم آمریکا هیچ‌گونه عملیات بانکی در ارتباط با ایران ندارند، برای خوش‌آمد آمریکا مجدداً محدود کرده‌اند.

همتی عنوان کرد: البته خود ما نیز برنامه داشتیم که برای کاهش هزینه بانک‌های غیرفعال در خارج از کشور، محدودیت‌هایی را بر آنها اعمال کنیم.

برچسب ها: تحریم بانک ها ، بانک مرکزی
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