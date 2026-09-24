وزیر آموزش و پرورش در پیامی از رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله)به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تشکر و قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

پیام حکیمانه و راهگشای حضرت عالی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، بار دیگر جلوه‌ای از عنایت عمیق و نگاه بلند حضرت عالی به نظام تعلیم و تربیت، ساحت مدرسه، دانشگاه و آینده ایران اسلامی را آشکار کرد و موجب دلگرمی و مباهات خانواده بزرگ آموزش و پرورش شد.

تأکید ژرف و راهگشای حضرت عالی بر علم و تقوا، امید و اخلاق، دانایی و توانایی، هویت و عزت ملی، و نیز توصیه‌ها و رهنمودهای داهیانه حضرت عالی به دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز برای صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه و بهره‌گیری از فرصت دانش‌اندوزی و خودسازی، نقشه راهی روشن برای تحقق رسالت خطیر آموزش و پرورش در سال جاری پیش روی ما قرار داد.

بی‌تردید پیام فراراهبردی حضرت عالی و تأکید صریح بر ضرورت نگاه مشفقانه و تکریم از «مقام شامخ معلم» و «تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر فرهیخته»، مؤید نگرش عمیق و دلسوزانه حضرت عالی به این قشر خدوم و زحمت‌کش است و عزم خدمتگزاران نظام تعلیم و تربیت را برای تحقق و پاسداشت منزلت و جایگاه معلم استوارتر خواهد کرد؛ همان مسیری که روح کلام امام راحل عظیم‌الشأن و قائد شهید امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامهما الشریف) در آن متجلی بود و این پیام نیز در امتداد نگاه و اندیشه آنان ترسیم شده است. خداوند منان را بر امتداد این نگاه و اندیشه نورانی توسط رهبر معظم انقلاب، شاکر و سپاسگزاریم.

اینجانب، به نمایندگی از جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور، صمیمانه این تفقد عطوفانه، عنایات کریمانه و رهنمودهای حکیمانه آن حضرت را ارج می‌نهم و اطمینان می‌دهم که مجموعه آموزش و پرورش، با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند معلمان و جامعه فرهنگی کشور، در مسیر تحقق این رهنمودهای راهگشا و تربیت نسلی مؤمن، دانا، توانمند، هویت‌مند و وفادار به میهن و امیدآفرین برای ساختن ایران اسلامی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

امید است در پرتو هدایت‌های حکیمانه حضرت عالی و با وحدت، همدلی و هم‌افزایی همه ارکان نظام تعلیم و تربیت، مدرسه بیش از پیش به کانون علم، اخلاق، هویت، امید و پیشرفت ایران اسلامی تبدیل شود.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و توفیقات روزافزون حضرت عالی و سربلندی ملت شریف ایران را مسئلت می‌نمایم.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، آغاز سال تحصیلی
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