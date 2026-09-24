تیم ملی بسکتبال سه‌نفره دختران ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تایلند به میدان رفت و با نتیجه ۱۲بر۱۱ شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دختران بسکتبال سه‌نفره ایران که مرحله گروهی رقابت‌ها را با سه پیروزی به پایان رسانده بودند به‌عنوان صدرنشین گروه، مستقیماً به جمع هشت تیم پایانی صعود کرده و در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر تایلند قرار گرفتند.

در این بازی در دقایق ابتدایی، مهلا عابدی مصدوم شد و بدلیل اینکه ایران پیشتر نیز خدامرادی را بدلیل مصدومیت در بازی با ژاپن در اختیار نداشتیم، عملا تیم ایران دونفره بازی را ادامه داد. این بازی در ثانیه پایانی بازی با شکست ایران به پایان رسید تا ملی‌پوشان کشورمان از صعود به نیمه‌نهایی باز بمانند.

برچسب ها: بسکتبال سه نفره ، ناگویا
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