باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله آملی لاریجانی در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیسجمهوری محترم از تریبون سازمان ملل و دفاع شجاعانه ایشان از مقاومت در برابر جنایتکاران و مستکبران عالم، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.
وی در ادامه تاکید کرد: پاسخ استوار و حکیمانه به یاوهگویی دشمنان، دیگربار نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یکپارچه در برابر زیادهخواهیهای نظام سلطه ایستاده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: این پافشاری عزتمندانه بر اصول و ارزشهای انقلاب شایسته تقدیر است.
منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام