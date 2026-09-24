باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر «علی عبداللهی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به فرزندان شهدای گرانقدر، تلاش در سنگر علم و دانش را مهم‌ترین نیاز امروز کشور و ادامه‌دهنده راه شهدا دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان خانواده معظم شهدا با پیمودن مسیر موفقیت‌های علمی، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را تضمین کنند.

متن این پیام به شرح زیر است:

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ أمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» هرگز کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند، مرده مپندار، بلکه (آن‌ها) زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

فرزندان عزیزم

فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس را غنیمت شمرده و آن را بهانه می‌نمایم که یاد و خاطره مجاهدت‌های خالصانه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی که امام مجاهد شهید (اعلی الله مقامه الشریف) در روزهای پایانی عمر مبارک خود، آن بزرگواران را با عنوان «انسان‌های شریف» یاد کردند، گرامی بدارم.

تلاش خستگی‌ناپذیر در سنگر علم و دانش مهمترین نیاز ایران است

خداوند شهادت را پاداش انسان‌هایی قرار داده است که در راه او جهاد می‌کنند و دینش را یاری می‌نمایند و آیات پایانی سوره مبارکه فجر به مقام امام حسین (ع) اشاره دارد و از ایشان به عنوان نفس مطمئنه که خدا از او راضی و او نیز از خدا راضی است و در جمع بندگان خاص خدا داخل بهشت می‌شود، یاد می‌کند؛ لذا همه ما باید به شهدایمان افتخار کنیم و یاد آنان را همواره گرامی بداریم.

امروز تلاش خستگی‌ناپذیر در سنگر علم و دانش و دستیابی به قله‌های علم، مهمترین نیاز ایران سربلند می‌باشد که فقط از طریق تلاش شما دانش‌آموزان عزیز به دست می‌آید و در این راه وظیفه دانش‌آموزان خانواده معظم شهداء که یادگار شهدای گرانقدر هستند از اهمیت بیشتر و بالاتری برخوردار است. یقین دارم در شرایط کنونی پیمودن موفق مسیر علم و دانش توسط شما دانش‌آموزان عزیز، ادامه راه شهدای گرانقدر بوده و علاوه بر رضایت پدر شهید شما، رضایت خداوند متعال را بدنبال خواهد داشت.

در ابتدای سال تحصیلی جدید، امیدوارم دست قدرتمند خداوند کریم جایگزین دست پر مهر و محبت پدر عزیزتان شده و همواره آن را بر شانه‌های‌تان احساس کنید؛ لذا به پشتوانه خداوند متعال، تلاش‌هایتان را برای تحقق آرزوهایت بکار بگیرید و پیشرفت و امنیت کشور و سربلندی و عزت خود را از مسیر علم و دانش دنبال کنید. موفقیت و سربلندی شما را از درگاه لایزال الهی مسئلت می‌نمایم. موفق باشید.