زارع از بازداشت متهم پرونده افشای اطلاعات محرمانه دانشجویی و نشر اکاذیب در استان خبر داد و گفت: این متهم با دستور قضایی جلب و به زندان معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل زارع رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان یزد گفت: در پی گزارش‌های واصله و شکایت همسر سابق متهم درباره تشکیل یک گروه در شبکه اجتماعی تلگرام با عنوان مهندسی پرونده توسط احدی از وکلای دادگستری و مدرس دانشگاه و با حضور تعدادی از وکلا، استادان و دانشجویان، موضوع در دستور بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با وصول شکایات و درخواست‌های مکرر جمعی از استادان دانشگاه و وکلای دادگستری برای رسیدگی به موضوع، ادله و مستندات مربوط به اتهامات مطرح‌شده جمع‌آوری و موضوع با اخذ دستور قضایی پیگیری شد.

وی ادامه داد: بر اساس شکایات و مستندات موجود، اتهاماتی از جمله افشای اطلاعات محرمانه تحصیلی، نشر اکاذیب، توهین و افترا نسبت به برخی اشخاص و همچنین دعوت از دانشجویان برای تجمع در حمایت از دعاوی خانوادگی فرد مورد شکایت مطرح شده است.

زارع افزود:عمده دلیل ارتکاب جرایم فوق اختلافات خانوادگی و دعاوی مطروحه در این خصوص بوده است.

وی تصریح کرد: متهم با صدور دستور قضایی جلب و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات و صدور قرار مقتضی، برای ادامه روند رسیدگی به زندان معرفی شد.

زارع ضمن تکذیب هر گونه شائبه سیاسی تصریح کرد: پرونده با توجه شکایت شکات متعدد در حال رسیدگی است و تصمیم نهایی درباره آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

برخی رسانه‌های خارجی سعی در سیاسی جلوه دادن دستگیری این فرد دارند.

منبع: روابط عمومی دادگستری یزد

برچسب ها: بازداشت متهم ، اطلاعات محرمانه
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