سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد مسکو هنوز درباره حضور ولادیمیر پوتین در نشست سران گروه ۲۰ که قرار است به میزبانی آمریکا برگزار شود، تصمیمی اتخاذ نکرده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد مسکو هنوز درباره حضور ولادیمیر پوتین در نشست سران گروه ۲۰ که قرار است به میزبانی آمریکا برگزار شود، تصمیمی اتخاذ نکرده است.

پسکوف روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «هنوز برای صحبت درباره این موضوع زود است و تصمیمی اتخاذ نشده است. ما واقعاً با قدردانی از این دعوت محترمانه استقبال می‌کنیم و برای این اقدام واشنگتن ارزش قائلیم.»

وی افزود تصمیم مسکو پس از بررسی و ارزیابی پیشنهاد آمریکا اتخاذ خواهد شد و مشارکت روسیه در گروه ۲۰ می‌تواند در سطوح مختلف، از جمله در بالاترین سطح یا سطح کاری، انجام شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شامگاه چهارشنبه اعلام کرده بود واشنگتن در حال بررسی امکان حضور پوتین در نشست سران گروه ۲۰ است. به گفته وی، دعوتنامه برای رئیس‌جمهور روسیه ارسال شده و در صورت پاسخ مثبت مسکو، انتظار می‌رود پوتین در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ماه دسامبر سال جاری شرکت کند.

منبع: تاس

برچسب ها: گروه بیست ، رئیس جمهور روسیه
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