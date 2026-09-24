باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا سیاهپور در همایش «ارزیابی نقش قیر‌های اصلاح‌شده در ارتقای کیفیت رویه‌های آسفالتی» در شیراز، با اشاره به مسئولیت شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در احداث راه‌ها و بزرگراه‌ها اظهار کرد: در مجموع باید حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شود که تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و سایر مسیر‌ها در مراحل احداث یا مطالعه قرار دارند.

او افزود: حدود پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر از این مسیر‌ها هم‌اکنون توسط ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت در دست احداث است و برای اجرای آنها با پیمانکاران قرارداد منعقد شده است.

اولویت احداث مسیر‌های منتهی به مرز‌ها

معاون ساخت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با اشاره به اولویت‌بندی محور‌های منتهی به مرز‌ها گفت: این محور‌ها به‌ویژه طی یک سال گذشته در اولویت اجرای پروژه‌های راه‌سازی قرار گرفته‌اند.

سیاهپور ادامه داد: حدود یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه منتهی به مرز‌ها وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن هنوز به چهارخطه یا مشخصات راه اصلی تبدیل نشده است و امیدواریم طی یک سال و نیم آینده این اولویت را به سرانجام برسانیم.

او با بیان اینکه به‌طور متوسط سالانه یک هزار کیلومتر راه در حوزه شرکت ساخت احداث می‌شود، گفت: در حوزه پروژه‌های ملی و استانی نیز سالانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر راه ساخته می‌شود.

احداث ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر راه در دولت چهاردهم

سیاهپور افزود: در دولت چهاردهم تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر راه احداث شده و در سال ۱۴۰۴ نیز یک هزار و ۱۵۰ کیلومتر راه ساخته شده است که این میزان در ۱۰ سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود.

او با اشاره به هزینه بالای روسازی راه‌ها اظهار کرد: اگر سالانه یک هزار کیلومتر راه احداث کنیم، روسازی به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های راه‌سازی، هزینه قابل توجهی را به پروژه‌ها تحمیل خواهد کرد.

معاون ساخت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور ادامه داد: اگر هزینه احداث هر کیلومتر راه را ۴۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، چنانچه با استفاده از قیر‌های اصلاح‌شده بتوانیم عمر مفید ۱۰ ساله راه را تنها یک سال افزایش دهیم، امکان صرفه‌جویی حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی فراهم خواهد شد.

صرفه‌جویی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در حوزه راهداری

سیاهپور افزود: در حوزه راهداری نیز سالانه بین ۹ تا ۱۰ میلیون تن آسفالت اجرا می‌شود که اگر بتوانیم در این بخش ۱۰ درصد صرفه‌جویی ایجاد کنیم، حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز صرفه‌جویی خواهد شد.

او گفت: مجموع این موارد به معنای امکان صرفه‌جویی سالانه حدود هفت هزار میلیارد تومان و کمک به اقتصاد کشور است.

بدهی ۶۷ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران

معاون ساخت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات پروژه‌های راه‌سازی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم و اگر نتوانیم اعتبارات مورد نیاز را به‌موقع تأمین کنیم، مشکلات مختلفی برای مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل و ارکان اجرای پروژه‌ها ایجاد خواهد شد که می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را با مشکل مواجه کند.

او تأکید کرد: باید با استفاده از قیر‌های اصلاح‌شده، دوام و طول عمر پروژه‌های راه‌سازی را افزایش دهیم.

آغاز مسیر استفاده گسترده از قیر‌های اصلاح‌شده

سیاهپور با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در استفاده از قیر‌های اصلاح‌شده گفت: در آمریکا و چین بیش از حدود ۴۰ درصد و در اروپا بین ۵۵ تا ۷۰ درصد از قیر‌های اصلاح‌شده استفاده می‌شود، در حالی که ما در ابتدای این مسیر قرار داریم و استفاده از این نوع قیر را از حدود ۱۰ درصد آغاز کرده‌ایم.

او بر ضرورت ادامه این روند تأکید کرد و گفت: باید استفاده از قیر‌های اصلاح‌شده را توسعه دهیم تا ضمن افزایش دوام و عمر روسازی راه‌ها، هزینه‌های نگهداری و اجرای پروژه‌ها نیز کاهش یابد.