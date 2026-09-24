باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با تبریک هفته دفاع مقدس و روز ملی پرچم، افزود: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد غیرت، هویت تاریخی و همبستگی ملی سرزمینی است که به برکت خون هزاران شهید در قله عزت به اهتزاز درآمده و امروز همان غیرت و روحیه حماسی در میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی متبلور شده است.

وی با اشاره به موقعیت محوری کرمانشاه در حماسه اربعین گفت: استان کرمانشاه امسال با میزبانی از نزدیک به ۶۰ درصد کل زائران اربعین کشور، بار دیگر رسالت تاریخی خود را به عنوان شاهرگ اصلی اتصال دل‌های عاشقان اهل‌بیت (ع) به کربلای معلی اثبات کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، ثبت رشد چهار درصدی تردد زائران از پایانه بین‌المللی خسروی را شاخص‌ترین نشانه این موفقیت دانست و ادامه داد: این آمار سندی از بازگشت اعتماد زائران به مسیر زیارتی مرز خسروی به شمار می‌رود.

سلیمانی این افزایش تردد را حاصل هدایت راهبردی استاندار کرمانشاه و انسجام مدیریتی اعضای ستاد اربعین دانست و گفت: این رویداد با برگزاری ۲۱ جلسه فشرده و تخصصی ستاد اربعین و پیگیری شبانه‌روزی ۱۸۰ مصوبه راهبردی و عملیاتی به بار نشست.

وی با تشریح دستاورد‌های این مصوبات در حوزه حمل‌ونقل و دیپلماسی ترابری افزود: برای نخستین‌بار در سطح کشور و با پیگیری‌های ویژه ستاد اربعین استان، طرح اعزام مستقیم و یکسره اتوبوس‌های مسافربری از مبادی استان‌های تهران، قم و اصفهان تا مقصد نجف اشرف از مسیر پایانه خسروی اجرا شد؛ این اقدام در تسهیل سفر، سرعت‌بخشی به تردد و صیانت از کرامت و رفاه زائران نقش داشت.

سلیمانی همچنین با اشاره به ابعاد دیپلماسی مرزی استان کرمانشاه گفت: برگزاری نشست‌ها و دیدار‌های فشرده با مقامات عالی‌رتبه دولتی و فرماندهان ارشد امنیتی عراق و به‌ویژه استاندار دیالی، زمینه هماهنگی و همگرایی میان ۲ کشور را فراهم کرد که نتیجه آن در اتصال سامانه‌های پایانه‌های مرزی، تبادل لحظه‌ای اطلاعات و روان‌سازی جریان تردد زائران نمایان شد.

وی به‌کارگیری فناوری‌های نوین گذرنامه‌ای را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و بیان کرد: با فعال‌سازی ۵۲ گیت هوشمند و دوکاربره و برقراری ارتباط برخط با سامانه مرزی سجاد در کشور عراق، میانگین زمان بازرسی و کنترل گذرنامه هر زائر به کمتر از چهار ثانیه کاهش یافت؛ این اقدام موجب شد هرگونه معطلی و ایستایی در نقطه صفر مرزی خسروی عملا به صفر برسد.

آماده‌سازی زیرساخت‌های گسترده برای میزبانی از زائران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت و خدمات رفاهی گفت: بیش از ۴۰۰ هکتار پارکینگ با گنجایش ۳۰۰ هزار خودرو آماده‌سازی شد و ۲۶ هزار مترمربع سایبان مدرن برای مقابله با گرمازدگی احداث شد.

وی ایمن‌سازی و بهسازی بیش از ۲۶۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی در قالب طرح جامع ترافیکی و بهره‌گیری از مرز سومار به عنوان معبر پشتیبان را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و افزود: این اقدامات بستر لازم برای پشتیبانی از این رویداد عظیم را فراهم کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه همچنین راه‌اندازی مرکز فوریت‌های پزشکی ثارالله (ع)، استقرار کامل ناوگان امدادی زمینی و هوایی، فعالیت شبانه‌روزی باجه‌های بانکی در نقطه صفر مرزی و ساماندهی ۳۶۲ موکب مردمی را از دیگر ارکان زنجیره خدمات‌رسانی به زائران برشمرد و ادامه داد: تجمیع این خدمات، فضایی همراه با آرامش، سلامت و امنیت برای زائران ایجاد کرد و رضایتمندی صریح مقامات عالی کشور از پایانه خسروی را به همراه داشت.