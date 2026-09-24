تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل ژاپن به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل ژاپن با نتیجه ۲۱بر۳ پیروز و به جمع چهار تیم پایانی مسابقات صعود کرد.

ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی مقتدرانه به پایان رساند. تیم کشورمان در نخستین دیدار چین را ۱۸ بر ۱۵ شکست داد، در دومین مسابقه با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ از سد هنگ‌کنگ گذشت و در سومین دیدار نیز مالزی را با نتیجه ۲۱ بر ۷ مغلوب کرد.

ملی‌پوشان ایران با کسب سه پیروزی و به‌عنوان صدرنشین گروه، مستقیماً به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافتند و در این مرحله نیز با پیروزی قاطع برابر ژاپن، جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آوردند.

در دیدار برابر ژاپن، محمدبصیر مومنی با ۸ امتیاز، صارم جعفری و محمدمهدی رحیمی هر کدام با ۵ امتیاز و سیدمحمد غفاری با ۳ امتیاز، امتیازات ایران را به دست آوردند.

هدایت تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران بر عهده محمد سیستانی است

برچسب ها: بسکتبال سه نفره ، بازی‌های آسیایی ، بسکتبال
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