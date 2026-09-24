باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آلمانی گزارش دادند که آمریکا در حال حاضر مجبور شده است برای جبران خسارت‌های واردشده در جنگ با ایران، تعدادی از هواپیما‌های سوخت‌رسان KC-۱۳۵ را از «قبرستان هواپیماها» خارج کرده، بازسازی و دوباره عملیاتی کند.

پایگاه هوایی دیویس-مونتان به «قبرستان هواپیماها» معروف است. روزنامه بیلد در گزارشی اعلام کرد یکی از هواپیما‌های بازیابی‌شده حدود ۸۰ سال و دیگری حدود ۶۰ سال عمر دارد. بر اساس این گزارش، نیرو‌های آمریکایی ابتدا یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان را از دست دادند و سپس ۵ فروند دیگر از همین نوع در پی حملات ایران به محل استقرارشان از دست رفتند.

این گزارش، تحولات مذکور را به تداوم فرسایش زرادخانه نظامی آمریکا مرتبط دانسته و اشاره کرده است که ادامه این خسارت‌ها پرسش‌های راهبردی عمیقی درباره توانایی واشنگتن برای مقابله با چالش‌های آینده و کاهش نفوذ آمریکا ایجاد می‌کند.

پایگاه هوایی دیویس-مونتان در ایالت آریزونای آمریکا قرار دارد و بزرگ‌ترین محل جهان برای نگهداری و تعمیر هواپیما‌های نظامی قدیمی یا مازاد محسوب می‌شود. این مجموعه، تحت عنوان گروه نگهداری و بازسازی هواپیما‌های ۳۰۹ فعالیت می‌کند.

دلیل نام‌گذاری این پایگاه به «قبرستان هواپیماها»، منظره‌ای است که هزاران فروند هواپیمای ردیف‌شده در منطقه بیابانی ایجاد کرده‌اند.

منبع: بیلد