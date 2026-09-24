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دو برابر سریع‌تر و مرگبارتر؛ پهپاد‌های جدید روسیه معادله جنگ را تغییر دادند + فیلم

ورود پهپاد‌های جت روسیه با سرعت حدود ۴۵۰ کیلومتر بر ساعت، زمان شناسایی و واکنش پدافند هوایی اوکراین را کاهش داده و معادله جنگ پهپادی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پهپاد‌های جدید روسیه با سرعتی بیش از دو برابر پهپاد‌های شاهد سنتی و قابلیت مانور بیشتر، فرصت کمتری برای شناسایی و رهگیری در اختیار پدافند اوکراین می‌گذارند؛ همزمان شمار این پهپاد‌ها نیز افزایش یافته و فشار بیشتری بر سامانه‌های دفاع هوایی وارد کرده است.

گسترش حملات پهپادی در نزدیکی مرز‌های غربی اوکراین، کشور‌های عضو ناتو را نیز به تقویت دفاع هوایی و افزایش ظرفیت تولید تجهیزات مقابله با پهپاد‌ها سوق داده و بر نگرانی‌ها درباره تداوم مسابقه تسلیحاتی در شرق اروپا افزوده است.

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