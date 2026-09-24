شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم و تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس گلزار شهدای شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی غبارروبی و عطرافشانی شد. این مراسم با حضور سرهنگ سیفی فرمانده سپاه ناحیه هریس و همکاران، جنشهب سرهنگ موسوی جانشین فرمانده نیروی انتظامی هریس و همکاران و گردان رزمی امام حسین (ع) لشکر ۳۱عاشورا وجمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس + عکس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس

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برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، سوژه خبری ، غبارروبی و عطرافشانی
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