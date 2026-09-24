باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جیانگ بین، سخنگوی وزارت دفاع چین امروز پنجشنبه اعلام کرد که آمریکا باید درباره فروش تسلیحات به تایوان با «احتیاط بسیار زیادی» عمل کند. این اظهارات در آستانه برگزاری نشست مورد انتظار در واشنگتن میان شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مطرح شد.
سخنگوی وزارت دفاع چین گفت روابط نظامی میان آمریکا و چین باید باثبات، قدرتمند و پایدار باقی بماند. او افزود: «باید تاکید کرد که تایوان مهمترین موضوع در روابط چین و آمریکا است و حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان، بزرگترین مسئله مشترک میان دو کشور محسوب میشود.»
این مقام چینی ابراز امیدواری کرد دولت آمریکا با پرونده تایوان با «احتیاط بسیار زیادی» برخورد کند.
دولت ترامپ در دسامبر گذشته با یک قرارداد تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری برای تایوان موافقت کرده بود که بزرگترین قرارداد از این نوع محسوب میشود؛ با این حال، قرارداد دیگری به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار همچنان ماههاست در حالت تعلیق قرار دارد.
اظهارات جیانگ چند ساعت پس از آن مطرح شد که دولت تایوان از آمریکا بابت حمایتهایش تشکر کرد و بر ادامه ارتباط با واشنگتن در آستانه برگزاری این نشست تاکید کرد.
منابع آگاه به رویترز گفتند انتظار میرود شی جینپینگ در جریان سفر خود به واشنگتن، ترامپ را برای توقف کامل فروش تسلیحات به تایوان تحت فشار قرار دهد. شی روز چهارشنبه وارد واشنگتن شد و قرار است این نشست امروز پنجشنبه برگزار شود.
در همین زمینه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره تسلیح تایوان گفت دولت آمریکا در حال ایجاد توازن میان نیازهای دفاعی خود و ملاحظات گستردهتر راهبردی است. او همچنین به محدودیتهای مربوط به ظرفیت تولید و ذخایر تسلیحاتی کنونی اشاره کرد.
منبع: المیادین