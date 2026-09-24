باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دستیار «کریل دیمیتریف» نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه امروز (پنجشنبه) گزارش‌های منتشر شده درباره برگزاری مذاکرات سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و اوکراین در نیویورک را تکذیب کرد.

این مقام روس گفت: «هیچ نشست سه‌جانبه‌ای در نیویورک برنامه‌ریزی نشده و برگزار نخواهد شد».

این در حالی است که دیمیتریف برای دیدار با نمایندگان دولت آمریکا در نیویورک حضور دارد و موضوعات مرتبط با جنگ اوکراین نیز در دستور کار این مذاکرات قرار دارد.

پیش از این، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرده بود که «با کمک دونالد ترامپ» بتواند به جنگ اوکراین پایان دهد. او روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ترامپ دیدار کرد، اما محتوای گفتگوی این دو نفر منتشر نشده است.

در همین حال، در اظهارات جداگانه‌ای که زلنسکی پس از این دیدار در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مطرح کرد، گفت که آماده است با روسای جمهور آمریکا و روسیه بر سر میز مذاکره بنشیند.

او همچنین گفت اوکراین از آمریکا درخواست سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت کرده است، اما هنوز پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکرده است.

منبع: بریکینگ نیوز