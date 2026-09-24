مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: ترتیبات امنیتی خلیج فارس و غرب آسیا با محوریت ایران شکل خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت امنیتی در منطقه غرب آسیا وارد مرحله جدیدی شده و کشورهای مختلف با شرایطی متفاوت نگران افزایش تنش در این منطقه حساس راهبردی هستند؛ از طرف دیگر ارتش تروریست آمریکا تلاش میکند تا ترتیبات امنیتی مورد نظر خود را در خلیج فارس وضع کند که البته با واکنش سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است؛ لذا بهمنظور بررسی شرایط منطقه و ژئوپلتیک خلیج فارس با سرلشکر «یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی گفتوگویی انجام دادیم که ماحصل آن را در ادامه میخوانید.
با توجه به اینکه دو جنگ اخیر تنها یک نبرد نظامی نبود و بهصورت همزمان در عرصه رسانهای نیز میان جبهه ایران و جبهه غرب جریان داشت، ارزیابی شما از عملکرد رسانههای داخلی در این جنگها چیست و این تقابل رسانهای چه تأثیری بر روایت جهانی از ایران، افکار عمومی منطقه و تغییر نگاه مردم جهان نسبت به کشورمان داشت؟
هفته دفاع مقدس را که یادآور رشادتها و مجاهدتهای شهدای والامقام است را تبریک عرض میکنم و از همه رسانههای داخلی که در دو جنگ تحمیلی اخیر با هوشمندی و دقت بالا رسالت خبررسانی را انجام دادند، تشکر میکنم.
دو جنگ اخیر صرفاً یک جنگ نظامی نبود، بلکه یک جنگ رسانهای میان جبهه ایران و جبهه غرب به سردمداری آمریکا بود. رسانههای ایرانی با پیشدستی توانستند، راوی اول باشند و جبهه رسانهای دشمن را شکست دهند. در جنگ اخیر رسانههای داخلی اخبار را صادقانه و با سرعت روایت میکردند و کار دشمن را در میدان اطلاعرسانی سخت کرده بودند.
راهبرد رسانهای غرب علیه ایران «یک بازی پیچیده رسانهای» است؛ دشمن از این راهبرد برای اطلاعرسانی جهتدار و جنگ روانی استفاده میکرد. رسانههای خارجی تلاش میکردند، این جنگ را مشروع جلوه دهند؛ یا آن را یک اقدام پیشدستانه برای دفاع در برابر قدرت اتمی ایران وانمود کنند. همچنین رسانههای غربی و برخی رسانههای فارسیزبان با سانسور شدید، بهعنوان بازوی اطلاعرسانی غرب عمل میکردند. برخی رسانههای فارسیزبان همچون اینترنشنال حتی با کمک به ارتش اسرائیل، نقش بازوی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را ایفا میکردند و خسارات واردشده به این رژیم را سانسور میکردند.
رسانههای داخلی با سرعت و پیشدستی، انحصار رسانهای آمریکا را شکستند و اخبار را با دقت و سرعت انعکاس دادند. رسانههای داخلی با انتشار فوری ضربات موشکی ایران و ضربات کوبنده ایران در دریا و همچنین تبیین دستاوردهای جنگ، نقش مهمی در تقابل رسانهای با دشمن ایفا کردند.
روایتهای دقیق رسانههای ایرانی از جنگ، تبیین کلیدواژههای صلحطلبی، معرفی ایران بهعنوان طرف دفاعکننده و توضیح مفهوم دفاع مشروع، از مهمترین ویژگیهای رسانههای داخلی در تبیین دستاوردهای جنگ بود. ما جنگ را آغاز نکردیم؛ این دشمن بود که جنگ را بر ما تحمیل کرد. روایت مظلومیت ایران، همدلی بینالمللی با کشور و افشای جنایت دشمن در فاجعه میناب، همگی موجب محکومیت دشمنان ملت ایران شد.
تبیین جبهه مقاومت، افزایش تابآوری ملی و در دست گرفتن روایت پیروزی، ویژگیهایی است که رسانههای داخلی را بهعنوان رسانههای پیروز معرفی میکند.
این جنگ نشان داد که موشکها و پهپادها نیز در روایت رسانهای نقشآفرین هستند؛ اما دشمن با استفاده از هوش مصنوعی و جعل واقعیتها تلاش میکند برای خود روایت پیروزی بسازد.
جنگ رمضان نگاه مردم جهان را نسبت به ایران تغییر داد. حتی در جنگ غزه، بخشی از مردم اروپا که پیشتر طرفدار رژیم صهیونیستی بودند، از مواضع خود بازگشتند. افکار ۶ تا ۷ میلیون ایرانی خارج از کشور نیز نسبت به ایران تغییر کرد و بسیاری از آنان به دفاع از کشور پرداختند.
متاسفانه برخی رسانه ملی ایران را مورد هجوم قرار میدهند! پیام من این است که مسئولین خبرگزاریهای داخلی را تقویت کنند؛ همانگونه که برای یک موشک کروز یا بالستیک هزینه میکنیم، اگر برای رسانه نیز هزینه کنیم، همان میزان تأثیرگذاری را خواهد داشت.
خبرنگاری و عکاسی خبری کار پرجسارتی است و اینکه شما و تیمتان در اثنای جنگ برای تهیه خبر و عکس اقدام میکنید، بسیار جسارت میخواهد و من از شما سپاسگزارم. جنگ واقعاً پیچیده بود و خدا رحمت کند مقام معظم رهبری را که در این جنگ با جمعی از خانواده به شهادت رسیدند و با شهادت ایشان، مردم مبعوث شدند.
با توجه به دو جنگ اخیر و نقشآفرینی مؤثر ایران در صحنه میدانی و رسانهای، ارزیابی شما از تغییر نگاه کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی نسبت به جایگاه ایران در معماری نظم امنیتی جدید چیست و این تحولات چه جایگاهی برای مفهوم جنگ در معادلات منطقهای ایجاد کرده است؟
بدون تردید ترتیبات امنیتی خلیج فارس و غرب آسیا با محوریت ایران شکل خواهد گرفت و هیچ ترتیبات امنیتی جدیدی بدون ایران اصلاً معنا نخواهد داشت و عملیاتی نخواهد شد؛ در حقیقت، این ایران است که با مشارکت کشورهای منطقه از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و سایر کشورها میتواند امنیت پایدار و پیشرفت را در منطقه برای سالهای سال شکل دهد.
بدون تردید آن استراتژی آمریکاییها که میخواستند یک منطقه را به صهیونیستها بسپارند و صهیونها، (به زعم غربیها) خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ را شکل دهند، با شکست مواجه شده است؛ حتی برخی از این کشورهای عربی از جمله قطر و سایر کشورها احساس کردند که اسرائیل برای آنها بسیار خطرناک است. ترتیبات امنیتی و آینده منطقه، با مشارکت کشورهای منطقه و ایران و البته بدون حضور بیگانگان شکل خواهد گرفت؛ همچنین ایران در این ترتیبات امنیتی تأثیرگذار خواهد بود.
به دلیل اینکه اطلاعات راهبردی نداریم، نمیتوانیم متوجه شویم که در مغز «ترامپ» و «نتانیاهو» چه میگذرد؛ بنابراین نیروهای مسلح ما بسیار هوشمندانه سناریوپردازی میکنند؛ لذا برای بدترین سناریوها هم طرحهای خودشان را آماده کردهاند تا اگر به هر شکلی آمریکاییها و صهیونیستها مجدداً مراکز و منافع ملی ما را مورد هجوم قرار دادند، این دفعه هم جبهه جنگ گستردهتر شود. حالا که از خلیج فارس و تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش پیدا کرده، ممکن است در پاسخگویی در مرحله بعدی جنگ احتمالی (با ایالات متحده آمریکا) این جبهه گستردهتر شود و تا اقیانوس هند و یا جاهای دیگر هم گسترش پیدا کند.
تابآوری ملت بزرگ ایران را در مقابل دشمن چگونه ارزیابی میکنید؟
امروز همه نیروهای مسلح ما اعم از ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)، ارتش مقتدر و سپاه قدرتمند ما محکم در میدان حضور دارند. همین روز جمعه گذشته، شاهد بودیم که ۳۱۳ هزار نفر بسیجیهای قدرتمند در تهران ثبتنام و رزمایش برگزار کردند؛ همچنین در همین جنبش جانفدا بیش از ۳۰ میلیون نفر ثبتنام کردند و این نشان میدهد که یک قدرت موزاییکی و یک مقاومت ملی (در بین توده مردم) وجود دارد. در زمان فرماندهی خودم (در جایگاه فرمانده کل سپاه) جنگهای نامتقارن را بر اساس «دفاع موزاییکی» طرحریزی کردیم تا در صورت تهدید، در هر شهر و روستا بهصورت موزاییکی برای دفاع از کشور در برابر حملات دشمن خارجی اقدام شود؛ البته آن دفاع، دفاع زمینی بود و تلاش میکنیم تا بتوانیم در بخش دریایی و هوایی هم این مقاومت را شکل دهیم.
تصورم این است که اگر آمریکاییها عاقلانه بیندیشند، پیشنهادات ایران را قبول خواهند کرد. اگرچه همواره ما به آمریکاییها و اسرائیلیها با چشم عدم اعتماد نگاه میکنیم؛ چرا که آمریکاییها بسیار فریبکارند. اصل کار آنها غافلگیری، فریبکاری و حیلهگری است. با این حال، دولتمردان، شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح ما در کمال هوشیاری هستند.
ما اشراف اطلاعاتی بسیار خوبی داریم و آمریکاییها را کاملاً از دریای مدیترانه تا دریای سرخ و اقیانوس هند رصد میکنیم؛ میدانیم که ناوهایشان، هواپیماهایشان و نیروهایشان کجاست و کاملاً (برای نبرد) آمادهایم؛ البته ایران بهدنبال صلح و امنیت پایدار است. ایران جنگطلب نیست؛ ما یک ملت صلحطلب هستیم؛ اما اگر جنگی را بر ما تحمیل کردند، مقابل متجاوزان میایستیم. ملت، دولت و رهبر انقلاب اسلامی «حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای» تجربه جنگ را دارند و رهبر عزیزمان در دفاع مقدس هشتساله شرکت داشتهاند. من ایشان را زمانی که ۱۶ یا ۱۷ سال سن داشتند، حداقل سه بار در جبهههای مختلف نبرد حق علیه باطل دیدهام. ایشان بهعنوان کسی که جنگ را لمس کرده، بیش از سه دهه در محضر رهبر شهید انقلاب بوده، آموزشهای نظامی کافی دیده و به امورات جنگ آگاه است.
منبع: میزان