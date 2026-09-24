یکی از خبرنگاران پولیتیکو با وجود حکم قاضی فدرال برای بازگرداندن دسترسی او به کاخ سفید، از ورود به محوطه منع و کارت خبرنگاری او ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که امروز (پنجشنبه) یکی از خبرنگاران «پولیتیکو» از ورود به کاخ سفید منع شده و مأموران سرویس مخفی آمریکا کارت خبرنگاری او را ضبط کردهاند.
این اقدام با وجود حکم یک قاضی فدرال در اوایل امروز صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا را ملزم کرده بود دسترسی خبرنگاران «سیانان» «اماسناو» و «پولیتیکو» به کاخ سفید را بازگرداند.
به گزارش پولیتیکو، یکی از مأموران سرویس مخفی به این خبرنگار گفت که مجوز ورود او صادر نشده است، اما ممکن است بتواند با دریافت مجوز موقت یکروزه وارد کاخ سفید شود؛ این مجوز به افرادی داده میشود که دارای «مجوزهای دائمی» خبرنگاری نیستند.
ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که دسترسی سه رسانهاماسناو، سیانان و پولیتیکو را به کاخ سفید ممنع میکند. او این سه رسانه را به انتشار «اخبار جعلی» و پوشش منفی از اقدامات دولت خود متهم کرد. ترامپ همچنین تهدید کرده که ممکن است رسانههای دیگری را نیز مشمول چنین ممنوعیتی کند.
روز بعد، خبرنگاران این سه رسانه اعلام کردند که موفق به ورود به محوطه کاخ سفید نشده و کارتهای خبرنگاری آنها ضبط شده است.
بعد از اینکه این سه رسانه از دولت ترامپ شکایت کردند، وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد که برخی گزارشهای این رسانهها درباره مسائل امنیتی و اطلاعات حساس میتواند امنیت ملی را به خطر بیندازد.
با این حال، قاضی فدرال تیموتی کلی این استدلال را قانعکننده ندانست و گفت شواهد پرونده از این ادعا حمایت کافی نمیکند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که خود ترامپ هنگام اعلام ممنوعیت، بیشتر روی «دروغگویی و منفی بودن» پوشش خبری این رسانهها تأکید کرده بود، نه امنیت ملی. در نتیجه، او صبح امروز دستور بازگشت فوری کارتهای دسترسی خبرنگاران این سه رسانه را صادر کرد.
منبع: بریکینگ نیوز