امروز صدا‌های انفجار پراکنده‌ای در اطراف سفارت انگلیس در بغداد شنیده شد که موجب نگرانی و پرسش شهروندان درباره وضعیت امنیتی این منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه در بغداد، پایتخت عراق، صدا‌های انفجار پراکنده‌ای در اطراف سفارت انگلیس شنیده شد که باعث ایجاد پرسش و نگرانی میان شهروندان و دنبال‌کنندگان مسائل امنیتی شد.

در همین زمینه، یک منبع امنیتی در مصاحبه با  السومریه نیوز ادعا کرد که این صدا‌ها ناشی از تمرین‌های نظامی معمول در داخل ساختمان سفارت انگلیس بوده است.

این منبع توضیح داد که نهاد‌های مربوطه پیش‌تر اطلاعیه‌ای صادر کرده بودند مبنی بر اینکه هیئت دیپلماتیک انگلیس قصد دارد آزمایش‌های معمولی روی برخی نارنجک‌های صوتی (Flash Bang) انجام دهد که صدایی شبیه یک انفجار با شدت کم ایجاد می‌کنند.

این منبع در پایان از شهروندان خواست نگران نباشند و درباره وضعیت امنیتی اطمینان خاطر داشته باشند.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: سفارت انگلیس ، صدای انفجار ، پایتخت عراق
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