تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در بازی دوستانه امروز به مصاف یکدیگر رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز(پنجشنبه) نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی سپتامبر ۲۰۲۶ در ورزشگاه استقلال فرغانه مقابل ازبکستان برگزار کرد. 

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، احسان حاج صفی، صالح حردانی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی طارمی، محمد مهدی محبی و دنیس اکرت

ترکیب تیم ملی ازبکستان 

ولادیمیر نظروف، عبدالقادر خوسانوف، سونات‌الله کریموف، محمدقادر اوروزوف، آکمل موزگووی، اودیل خامروبکوف، عزیزجان گانیف، شرزود نصرالله‌اف، الدور شومورودوف، دوستون‌بک حمداموف و عباس‌بک فیض‌الله‌اف

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۳: ارسال صالح حردانی از سمت راست زمین موقعیت خطرناکی برای ایران به وجود آورد که توپ از مقابل سر یوسفی رد شد و به بیرون رفت.

دقیقه ۷: شوت راه دور حمداموف با فاصله زیادی از دروازه ایران به بیرون رفت. 

دقیقه ۱۰: شومورودوف کاپیتان ازبکستان روی اشتباه مرگبار احسان حاج صفی کاپیتان ایران توانست گل اول بازی را به ثمر برساند.

دقیقه ۱۳: فرار دنیس اکرت از سمت راست محوطه جریمه و پاس رو به عقب او را هیچ کدام از بازیکنان ایران نتوانستند استفاده کنند تا توپ به مدافعان ازبک برسد.

دقیقه ۲۵: شوت شومورودوف کاپیتان ازبکستان به تیر دروازه ایران خورد و به گل تبدیل نشد.

دقیقه ۲۹: پاس بلند به محوطه جریمه ازبکستان را طارمی با ضربه سر به آریا یوسفی پاس داد که او هم توپ را برای دنیس اکرت کاشت، اما در حالی که خامروبکوف از پشت روی او خراب شد، داور اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت.

دقیقه ۳۶: توپ ارسالی از سمت چپ زمین در جناح مخالف به حردانی رسید که شوت روی پای او را مدافعان ازبک دفع کردند و نگذاشتند توپ به سمت دروازه برود.

دقیقه ۳۸: ارسال بلند اوروزوف از سمت راست میانه زمین به محوطه جریمه را شومورودوف با شوت روی پا زد که بیرانوند بدون دردسر توپ را جمع کرد.

دقیقه ۴۵: ضربه سر طارمی را دروازه بان ازبکستان مهار کرد و در ریباند هم طارمی ضربه عجیب و غریبی زد و توپ به آن سمت زمین رفت و این موقعیت هم از دست رفت.

دقیقه ۴۵+۲: آریا یوسفی موقعیت خوب گلزنی را از دست داد.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم ملی ازبکستان به پایان رسید.

دقیقه ۴۵: در ابتدای نیمه دوم بازی، آزمون، رضاییان و خلیل زاده به جای درگاهی، حردانی و فلاج وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۴۸: فرار آریا یوسفی از سمت چپ زمین و پاس در عرض او را مدافعان ازبکستان برگشت دادند.

دقیقه ۴۹: خطایی که در سمت چپ زمین روی یوسفی گرفته شده بود را رامین رضاییان ارسال کرد تا یکی از مهاجمان گلزنی کند، اما توپ بدون برخورد به بازیکنان ایران و لمس با یک مدافع ازبک تبدیل به گل تساوی شد.

دقیقه ۵۵: بازیکن ازبکستان به علیرضا بیرانوند برخورد کرد و داور ضربه پنالتی به نفع ازبکستان گرفت.

دقیقه ۵۸: شومورودوف کاپیتان تیم ملی ازبکستان ضربه پنالتی را وارد دروازه ایران کرد و دومین گل ازبکستان را به ثمر رساند و خودش هم دبل کرد.

دقیقه ۶۲: موقعیت عالی برای ایران با خطای پشت محوطه بر روی سردار آزمون را احسان حاج‌صفی هدر داد و شوت او با فاصله از دروازه ازبکستان به اوت رفت.

دقیقه ۶۹: ضربه بازیکن ازبکستان را بیرانوند مهار کرد.

دقیقه ۷۵: ارسال نرم سعید عزت اللهی به طارمی نرسید تا آن را تبدیل به گل کند.

دقیقه ۷۷: سردار آزمون در محوطه جریمه ازبکستان در نبرد تن به تن با اوروزوف سرنگون شد که داور اعتقاد به اعلام پنالتی نداشت.

دقیقه ۸۰: جیانوف بازیکن ازبکستان با خطا بر روی بازیکن ایران کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد، اما داور مسابقه بعد از مراجعه به VAR کارت زرد دوم جیانوف را برگرداند و این بازیکن در زمین مسابقه ماندنی شد.

دقیقه ۸۶: ضربه سر علی نعمتی روی ارسال رامین رضائیان دقت لازم را نداشت و منجر به گل تساوی ایران نشد.

دقیقه ۹۰: شوت جیانوف از پشت محوطه جریمه را بیرانوند در دو مرحله دراختیار گرفت.

دقیقه ۳+۹۰: ازبکستان روی ضدحمله سریع می‌توانست گل سوم را بزند که آمانوف با شوت پای چپ عجیب توپ را به بیرون فرستاد.

دقیقه ۹۰+۴: نورچائف با ضربه‌ای دیدنی گل سوم تیم ملی ازبکستان را به ثمر رساند.

دقیقه ۳+۹۰: ازبکستان روی ضدحمله سریع می‌توانست گل سوم را بزند که آمانوف با شوت پای چپ عجیب توپ را به بیرون فرستاد.

 دقیقه ۹۰+۴: نورچائف با ضربه‌ای دیدنی گل سوم تیم ملی ازبکستان را به ثمر رساند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر یک به نفع تیم ملی ازبکستان به پایان رسید.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی ازبکستان
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