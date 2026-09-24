تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در بازی دوستانه امروز به مصاف یکدیگر رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز(پنجشنبه) نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی سپتامبر ۲۰۲۶ در ورزشگاه استقلال فرغانه مقابل ازبکستان برگزار کرد. 

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، احسان حاج صفی، صالح حردانی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی طارمی، محمد مهدی محبی و دنیس اکرت

ترکیب تیم ملی ازبکستان 

ولادیمیر نظروف، عبدالقادر خوسانوف، سونات‌الله کریموف، محمدقادر اوروزوف، آکمل موزگووی، اودیل خامروبکوف، عزیزجان گانیف، شرزود نصرالله‌اف، الدور شومورودوف، دوستون‌بک حمداموف و عباس‌بک فیض‌الله‌اف

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۳: ارسال صالح حردانی از سمت راست زمین موقعیت خطرناکی برای ایران به وجود آورد که توپ از مقابل سر یوسفی رد شد و به بیرون رفت.

دقیقه ۷: شوت راه دور حمداموف با فاصله زیادی از دروازه ایران به بیرون رفت. 

دقیقه ۱۰: شومورودوف کاپیتان ازبکستان روی اشتباه مرگبار احسان حاج صفی کاپیتان ایران توانست گل اول بازی را به ثمر برساند.

دقیقه ۱۳: فرار دنیس اکرت از سمت راست محوطه جریمه و پاس رو به عقب او را هیچ کدام از بازیکنان ایران نتوانستند استفاده کنند تا توپ به مدافعان ازبک برسد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی ازبکستان
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