عراقچی در دیدار با همتای اوکراینی پیگیر حمله به کشتی ایرانی در خزر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اوکراین در مرداد ماه، «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین در حاشیه نشست عالیرتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دیدار طرفین بر اهمیت دیپلماسی برای مدیریت تنش‌ها تاکید کردند.

وزرای امور خارجه دو کشور همچنین حفظ مجاری ارتباطی میان دو کشور را ضروری دانسته و بر برداشتن گام‌های دوجانبه لازم به منظور مدیریت روابط تاکید کردند. طرفین همچنین ضمن تبادل نظر در مورد تحولات اروپا و منطقه غرب آسیا تفاهم کردند تماس‌های خود را با هدف جلوگیری از هرگونه تشدید تنش در روابط ادامه دهند.

دو طرف همچنین در خصوص مسائل دوجانبه فی‌مابین، به‌ویژه حمله غیرقانونی به کشتی ایرانی در دریای خزر، و نحوه حل و فصل آنها تبادل نظر کردند.

منبع: ایرنا