باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای صهیونیستی مدعی شدند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دلیل هشدارهای امنیتی سفر خود به نیویورک را به چند ساعت محدود کرده و قرار نیست شب را در این شهر بگذراند.
شبکه ۱۳ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد مقامهای امنیتی پس از نشستهایی که طی روزهای اخیر برگزار شده و نتانیاهو نیز در برخی از آنها حضور داشته، توصیه کردهاند اقامت او در آمریکا تمدید نشود.
نتانیاهو صبح پنجشنبه وارد نیویورک شد و قرار است بعدازظهر به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. هواپیمای او با نام «بال صهیون» شب گذشته به دلایل امنیتی از یک پایگاه هوایی در جنوب رژیم تروریستی اسرائیل پرواز کرد و با این جود حتی دفترش نیز ویدیویی از خروج او منتشر نکرد.
دفتر نتانیاهو اعلام کرد او ساعت ۲۱ به وقت رژیم تروریستی اسرائیل در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد و در جریان این سفر چندساعته با شماری از رهبران جهان دیدار خواهد داشت. در بیانیه دفتر نخستوزیر، نامی از دیدار با مقامهای آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ذکر نشده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، نتانیاهو قرار است با روسایجمهور آرژانتین، بولیوی، پاراگوئه، پاناما و اتیوپی، معاون رئیسجمهور کلمبیا و نخستوزیران یونان، اسلوونی و پاپوآ گینه نو دیدار کند.
منبع: آر تی