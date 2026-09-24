سازمان ملل اعلام کرد اقتصاد غزه در پی تخریب گسترده زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی با شدیدترین بحران ثبت‌شده در جهان مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نزدیک به چهار سال پس از آغاز جنگ غزه، بر اساس گزارش سازمان ملل، اقتصاد این باریکه با «شدیدترین بحران ثبت‌شده در جهان» مواجه است و هزینه مورد نیاز برای احیا و بازسازی آن به ۷۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.

در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) آمده است که این ارزیابی بر اساس میزان کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای بازگشت اقتصاد به مسیر بهبود انجام شده است.

گفته شده سرانه تولید ناخالص داخلی غزه در سال ۲۰۲۵ فقط ۲۱۲ دلار، معادل ۵۸ سنت در روز بوده است.

بر اساس این گزارش، حملات رژیم صهیونیستی طی دو سال پیاپی، باعث آسیب‌دیدگی یا تخریب ۹۲ درصد از واحد‌های اقتصادی غزه شده و «فعالیت‌های تولیدی را تقریباً در تمام بخش‌ها متوقف کرده است».

تولیدات کشاورزی و صنعتی هر کدام در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۹۴ درصد کاهش یافته‌اند و تولید بخش ساخت‌وساز نیز ۹۹ درصد سقوط کرده است.
بازار کار غزه نیز به‌شدت آسیب دیده است. طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۵ تنها ۱۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر در غزه شاغل بودند و بیش از ۹۰ درصد جمعیت در سن کار فاقد شغل بودند.

خسارت واردشده به زیرساخت‌های فیزیکی ۳۵.۲ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که بیش از ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی واقعی غزه و کرانه باختری پیش از جنگ است. علاوه بر این، زیان‌های اقتصادی و اجتماعی ۲۲.۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

آنکتاد اعلام کرد مجموع نیاز‌های غزه برای احیا و بازسازی تا اوایل سال ۲۰۲۶ به ۷۱.۵ میلیارد دلار رسیده و «تا زمان برقراری آتش‌بس پایدار، همچنان افزایش خواهد یافت».

منبع: آناتولی

برچسب ها: نوار غزه ، بازسازی غزه ، سازمان ملل
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