باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات پلیسی و گشت‌زنی نامحسوس، ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در چند عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر نمودند.

وی در ادامه بیان داشت: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۴ فقره انواع سرقت شامل ۴ فقره سرقت مشاعات ساختمانی، ۳ فقره سرقت مغازه، ۲ فقره سرقت منزل، ۲ فقره سرقت کابل برق، ۲ فقره سرقت معابر و اماکن و ۱ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با توصیه به شهروندان درخصوص رعایت نکات پیشگیرانه اظهار داشت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

پایان فرار محکوم متواری در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز گفت: هدف از اجرای طرح‌های انتظامی، افزایش احساس امنیت عمومی و کاهش جرایم در سطح جامعه است و مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کند.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ پس از هماهنگی قضائی، یک نفر محکوم متواری که دارای بیش از ۱۰ فقره حکم محکومیت (کلاهبرداری مالی) از شهروندان بود و بارها از دستورات قضائی و ماموران پلیس تمرد کرده بود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه و قانون‌گریزانه، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انهدام باند سرقت از دکل‌های برق فشارقوی در اندیمشک

سرهنگ سید شمس‌اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت‌ از دکل‌های فشارقوی در نقاط مختلف شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی بابک پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، اعضای باند سه‌نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در ۲ عملیات جداگانه، تمامی اعضای این باند ۳ نفره را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و با صدور قرار قضائی روانه زندان شدند.

سرهنگ موسوی همچنین تأکید کرد: انتظار می‌رود ادارات و دستگاه‌های متولی در امر پیشگیری از سرقت، با توجه به وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را به‌صورت مسئولانه و جدی انجام دهند و با تقویت تمهیدات حفاظتی، زمینه پیشگیری از وقوع سرقت و صیانت از تأسیسات و تجهیزات را فراهم کنند.

انهدام باند سرقت ۳۰۰ میلیارد ریالی کابل برق در امیدیه

سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه اظهار کرد: در پی وقوع سرقت کابل برق از یکی از شرکت‌های خصوصی، موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی هویت اعضای باند ۳ نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی موفق شدند هر سه سارق و یک نفر مالخر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با اشاره به اینکه ارزش اموال سرقتی حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری قاتل در کمتر از ۶۰ دقیقه

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل به دلیل اختلاف شخصی در یکی از محلات شهرستان خرمشهر، به‌محض دریافت گزارش وقوع جرم و استقرار تیم‌های کارشناسی در صحنه، ظرفیت‌های تخصصی پلیس آگاهی برای شناسایی و بازداشت عامل این جنایت به کار گرفته شد.

وی افزود: ماموران پلیس با بهره‌گیری از اطلاعات میدانی و فناوری‌های نوین بررسی صحنه موفق شدند در کمتر از یک ساعت، هویت قاتل را شناسایی کنند و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به کشف سلاح سرد بکار رفته در قتل، گفت: متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس صراحتاً به بزه ارتکابی اعتراف کرد و انگیزه خود را اختلاف شخصی بیان داشت.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر برخورد قاطع با مسببان ناامنی تصریح کرد: هیچ جنایتی از چشم پلیس پنهان نخواهد ماند.

دستگیری عامل قدرت‌نمایی با سلاح گرم در فضای مجازی

سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و انتشار تصاویر قدرت‌نمایی با سلاح شکاری در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های پلیسی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، مخفیگاه و محل‌های تردد متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای او یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در ادامه با بیان اینکه متهم در جریان تحقیقات اولیه، انگیزه خود از انتشار تصاویر را قدرت‌نمایی عنوان کرده است، گفت: پرونده قضائی علیه متهم تشکیل و به دادسرا ارسال گردید.

سرهنگ گوروئی با هشدار نسبت به انتشار تصاویر قدرت‌نمایی با سلاح و ترویج خشونت در فضای مجازی اعلام کرد: هرگونه اقدامی که با هدف ایجاد رعب و نگرانی در جامعه انجام شود، با واکنش قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.

منبع: پلیس خوزستان