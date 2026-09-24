باشگاه خبرنگاران جوان - «کن اوکیف» قرار است از زندگی پرتلاطمی که داشته بگوید، از چیزی بگوید که معمولاً در روایت‌های رسمی خیلی کمتر می‌شنویم: از ارتش آمریکا و تجربه‌اش در جنگ، از تصویری که از ایران داشته و آنچه بعدتر دیده، و از اینکه چرا نگاهش به سیاست خارجی کشورش تغییر کرده است.

کنوکیف حالا صدای مظلومیت کودکان میناب در جنگ کشورش با ایران شده و از تصویر جدید ایران در جهان خواهد گفت.

«سپیده» سراغ آدم‌هایی می‌رود که جابه‌جایی میان ایران و جهان، نگاهشان را به وطن، مهاجرت، هویت و آینده تغییر داده است.

این برنامه را می‌توانید امشب ساعت ۲۳:۱۵ ببینید. برنامه «سپیده» پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

منبع: سیما فیلم