«کن اوکیف» تفنگدار سابق آمریکایی، کهنه‌سرباز جنگ خلیج فارس و حالا منتقد سیاست خارجی آمریکا امشب مهمان برنامه «سپیده» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کن اوکیف» قرار است از زندگی پرتلاطمی که داشته بگوید، از چیزی بگوید که معمولاً در روایت‌های رسمی خیلی کمتر می‌شنویم: از ارتش آمریکا و تجربه‌اش در جنگ، از تصویری که از ایران داشته و آنچه بعدتر دیده، و از اینکه چرا نگاهش به سیاست خارجی کشورش تغییر کرده است.

کنوکیف حالا صدای مظلومیت کودکان میناب در جنگ کشورش با ایران شده و از تصویر جدید ایران در جهان خواهد گفت.

«سپیده» سراغ آدم‌هایی می‌رود که جابه‌جایی میان ایران و جهان، نگاهشان را به وطن، مهاجرت، هویت و آینده تغییر داده است.

این برنامه را می‌توانید امشب ساعت ۲۳:۱۵ ببینید. برنامه «سپیده» پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

منبع: سیما فیلم

برچسب ها: تفنگدار آمریکایی ، سپیده ، شبکه یک
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