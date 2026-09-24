باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امروز پرواز تهران-دوشنبه تاجیکستان صبح امروز پس از برخاستن از فرودگاه تهران، به دلیل مشکل در مجوز عبور از حریم هوایی کشورهای واقع در مسیر، ناچار به تغییر مسیر و بازگشت به تهران شد؛ همزمان گزارش‌هایی درباره لغو برخی پروازهای تهران-دبی و توقف فروش بلیت در تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی منتشر شده است.

بر اساس اطلاعات‌ دریافتی، پرواز امروز تهران-دوشنبه تاجیکستان دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، به دلیل لغو ناگهانی مجوز عبور از حریم هوایی برخی کشورهای همسایه تاجیکستان، مسیر خود را تغییر داد و به تهران بازگشت.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که مشکل ایجادشده مربوط به مجوز Overfly یا مجوز عبور از حریم هوایی کشورهای واقع در مسیر پرواز بوده است. به این ترتیب، هواپیما پس از تغییر برنامه پروازی، امکان ادامه مسیر به سمت دوشنبه را نداشته و به فرودگاه مبدأ بازگشته است.

در همین حال،گزارش‌هایی نیز درباره وضعیت پروازهای تهران به دبی منتشر شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، برخی پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به مقصد دبی لغو شده و فروش بلیت این مسیر از سوی شرکت‌های ایران‌ایرتور و وارش متوقف شده است.

با این حال، بر اساس اطلاعات موجود، فروش بلیت پروازهای قشم‌ایر به مقصد دبی تا زمان تنظیم این گزارش ادامه داشته است.

گزارش‌های اولیه، این تغییرات را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نسبت داده‌اند، اما تاکنون علت دقیق لغو یا توقف احتمالی برخی پروازها و همچنین دامنه این محدودیت‌ها به صورت رسمی اعلام و تأیید نشده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که وضعیت پروازهای خارجی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی طی روزهای اخیر تحت تأثیر شرایط خاص حاکم بر شبکه پروازی کشور قرار داشته است.

کاهش حضور ایرلاین‌های خارجی در فرودگاه امام

روز گذشته رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی،در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی این فرودگاه اعلام کرد که در شرایط فعلی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه امام خمینی انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به وضعیت پروازهای خارجی این فرودگاه اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای خارجی شرکت‌های هواپیمایی خارجی نداریم و این وضعیت از روز نخست جنگ برقرار بوده است.

کاشف‌آذر افزود: در شرایط فعلی، پروازهای خارجی توسط ایرلاین‌های داخلی در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود و برنامه پروازی موجود مربوط به این شرکت‌هاست.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی همچنین درباره تعداد پروازهای برنامه‌ریزی‌شده در روز گذشته گفت: حدود ۹۰ پرواز در فرودگاه انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره وضعیت پروازها به برخی مقاصد خارجی از جمله بغداد، عمان، تفلیس و باکو نیز بر وضعیت موجود در شبکه پروازی تأکید کرد و گفت که در شرایط فعلی، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی برقرار نیست.

کاشف‌آذر همچنین با اشاره به برنامه پروازی برخی شرکت‌ها عنوان کرد که برخی پروازها از جمله پروازهای آذربایجان در روزهای مشخصی از هفته برنامه‌ریزی شده بودند و در مجموع چهار نوبت پرواز در هفته انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آنچه در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود، عمدتاً مربوط به پروازهای شرکت‌های داخلی است.

مجموع این اطلاعات نشان می‌دهد که در کنار تداوم بخشی از پروازهای خارجی توسط ایرلاین‌های ایرانی، محدودیت‌های جدید در برخی مسیرها نیز در حال ایجاد ابهام در برنامه پروازی مسافران است.

بازگشت پرواز تهران-دوشنبه به دلیل مشکل در مجوز عبور از حریم هوایی و گزارش‌های اولیه درباره لغو یا توقف فروش بلیت برخی پروازهای تهران-دبی، از جمله مواردی است که نیازمند اعلام نظر رسمی شرکت‌های هواپیمایی و مراجع مسئول برای مشخص شدن علت و دامنه دقیق محدودیت‌هاست.

بر این اساس، جزئیات بیشتر درباره وضعیت پرواز تهران-دوشنبه، پروازهای دبی و سایر مسیرهای خارجی، پس از اعلام رسمی شرکت‌های هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی کشوری قابل بررسی خواهد بود .

این در حالیست که تعداد زیادی مسافر اقدام به خرید بلیت کرده‌اند و با توجه به وضعیت کنسلی پروازها هنوز وضعیت بازگرداندن بلیت ها مشخص نیست.