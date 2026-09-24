وزیر راه گفت: چیزی به نام «سکونتگاه غیررسمی» ‌نداریم و ساماندهی ‌مناطق ‌با محوریت مردم دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در آیین بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی محرومان و پروژه‌های مسکونی هدف بازآفرینی شهری در چابهار، با ابراز خرسندی از حضور در جمع ساکنان این مجموعه گفت: در مأموریت‌ها و سفر‌های استانی، در کنار افتتاح پروژه‌های راه، ریل، بندر و فرودگاه، پروژه‌های حوزه مسکن و واگذاری زمین نیز مورد توجه قرار دارد.

وی گفت: حضور امروز در جمع مردم و برگزاری این مراسم در مسجد این شهرک، برای من یکی از به‌یادماندنی‌ترین برنامه‌هاست.

صادق افزود: خدا را شاکرم که برای من، همکارانم، مسئولان استان و تمام عزیزانی که در بسیج برای اجرای این پروژه زحمت کشیدند، این فرصت فراهم شد تا افتتاح این مجموعه را در کنار مردم و در مسجدی که برای همین شهرک ساخته شده است، جشن بگیریم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌ها و کودکان در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که بیش از مسئولان، مردم ساکن این شهرک در مسجد حضور دارند و صدای فرزندان و کودکان در اینجا شنیده می‌شود.

وی ادامه داد: تأکید رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم بر شنیدن صدای مردم و توجه به آنان است و امروز این موضوع را می‌توان در این جمع مشاهده کرد.

صادق با یادآوری بازدید‌های خود از محلات کمتر برخوردار در دوره مسئولیت‌های پیشین خود در حوزه معماری و شهرسازی افزود: تصاویری که در آن سال‌ها با کودکان این مناطق ثبت می‌شد، مربوط به محلاتی بود که حتی در دسترسی به حداقل‌ها با کمبود مواجه بودند؛ اما امروز تصویر کودکان این محله زیر سقف مسجدی ثبت می‌شود که در کنار خانه‌های تکمیل‌شده آنان قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط پیشین زندگی ساکنان محله جنگلوک گفت: شما سال‌ها در آن محله با کمبود‌هایی در زمینه آب آشامیدنی، فاضلاب و سرپناه مواجه بودید و امروز در جایی حضور دارید که متعلق به خود شماست و بخشی از آن کمبود‌ها در اینجا برطرف شده است.

وی تأکید کرد: اگر قرار است توسعه‌ای اتفاق بیفتد و توجه ویژه‌ای به توسعه جنوب کشور شود، مردم این مناطق باید نخستین کسانی باشند که از آن بهره‌مند می‌شوند. توسعه متعلق به مردم است و بهره‌مندی مردم، معنای واقعی توسعه را شکل می‌دهد.

صادق افزود: امروز می‌بینیم که گام‌های اولیه در مسیر توسعه واقعی برداشته شده است.

وزیر راه و شهرسازی به مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران مأموریت داد تا موضوع ایجاد حصار مورد نیاز واحد‌های مسکونی با مشارکت مردم پیگیری شود.

وی گفت: این ساختمان‌ها با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی مردم به حصار نیاز دارند و این اقدام باید با کمک خود مردم، بر اساس پیشنهاد آنان و با استفاده از پوشش گیاهی متناسب با این منطقه انجام شود.

صادق ادامه داد: اگر دسترسی به آب و برق فراهم شده و مشکل فاضلاب نیز برطرف شده و مدرسه و مسجد نیز ایجاد شده است، خانواده‌ها باید در محدوده خانه خود نیز آسایش لازم را داشته باشند و این موضوع با کمک خود مردم پیگیری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر توجه به ظرفیت زنان و دختران ساکن این محله تأکید کرد و گفت: زنان و دخترانی که بخش قابل توجهی از جمعیت این محلات را تشکیل می‌دهند، از هنرمندترین زنان کشور هستند و باید برای فعالیت و اشتغال آنان به‌ویژه در حوزه سوزن‌دوزی فضای مناسب در نظر گرفته شود.

صادق با تأکید بر ضرورت ایجاد نشاط در این مجموعه گفت: این شهرک باید شهرک نشاط و شادی باشد و پوشش گیاهی آن نیز متناسب با اقلیم منطقه و با مشارکت مردم شکل بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی بر محور قرار گرفتن مردم در ادامه ساماندهی این مجموعه تأکید کرد و گفت: این شهرک زمانی نفس می‌کشد و زنده است که مردم خود را در آن شریک بدانند و با مشارکت آنان، کمبود‌ها و نواقص موجود برطرف شود.

صادق با اشاره به شیوه‌های مختلف حمایت دولت از مسکن محرومان گفت: ورود دولت به حوزه مسکن محرومان به روش‌های مختلف انجام می‌شود؛ در برخی مناطق واگذاری زمین صورت می‌گیرد، در برخی نقاط باید واگذاری‌های قبلی که هنوز از حداقل امکانات برخوردار نیستند ساماندهی شود و در برخی مناطق نیز جابه‌جایی انجام می‌شود که نتیجه آن را امروز در حضور خانواده‌ها در این مجموعه می‌بینیم.

وی خطاب به رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: با استفاده از اختیاراتی که به استان داده شده است، ساماندهی شرایط موجود در چابهار و شهر‌های مشابه آن در سیستان و بلوچستان باید با روش‌هایی که نتیجه‌بخش بوده، ادامه پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود، واگذاری زمین و ساماندهی سکونتگاه‌های موجود را از محور‌های مهم این روند دانست.

صادق خطاب به مردم حاضر در مراسم گفت: ما موضوعی به نام سکونتگاه غیررسمی یا سکونتگاه حاشیه‌ای نداریم؛ شما رسماً حضور دارید و بخشی از این سرزمین هستید.

وی افزود: هر آنچه ایران دارد به برکت حضور، زندگی و نشاط مردم آن است و تلاش ما این است که کمبود‌های موجود نیز با کمک خود مردم برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با یاد از شهید سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین، به گام‌های اولیه برداشته‌شده در دولت دوازدهم و تفاهم شکل‌گرفته میان دولت و بسیج مستضعفین اشاره کرد و گفت: امروز ثمره این تفاهم‌ها به مرحله اجرا و عینیت رسیده است.

صادق از مجموعه استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، بسیج، پیمانکاران، کارگران و مهندسانی که برای اجرای این پروژه تلاش کردند، قدردانی کرد و افزود: تشکر ویژه من از مردمی است که به ما اعتماد کردند و با حضور و زندگی خود به این واحد‌های مسکونی جان بخشیدند.