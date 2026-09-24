باشگاه خبرنگاران جوان - سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان آیتالله طبرسی ساری در جمع خبرنگاران از وضعیت تأمین واکسنهای فصلی و آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماریهای تنفسی خبر داد و اظهار داشت: واکسنهای آنفلوانزا قرار بود از اواخر شهریورماه به بازار عرضه شود اگرچه به دلایلی برخی محمولههای پیشبینی شده با تأخیر مواجه شدند، اما در حال حاضر با همکاری سازمان غذا و دارو و معاونت درمانی، برنامهریزیهای لازم برای توزیع واکسنها براساس اولویت نیاز شهروندان صورت گرفته است.
وی افزود: برای اطمینان از پوشش کامل، بهویژه برای بیماران خاص در مهرماه، رایزنیهای لازم با سایر کشورهای دارای آمادگی برای ارسال واکسن در حال انجام است.
او با بیان اینکه این رایزنیها برای اینکه اولویتهای درمانی به طور کامل پوشش داده شود، ادامه دارد تصریح کرد: مدیریت بیماریهای فصلی و کووید ـ ۱۹ اهمیت دارد و در حال حاضر توصیههای جدی و هشدار خاصی برای کووید ـ ۱۹ وجود ندارد، اما حوزه سلامت در حالت آمادگی کامل قرار دارد.
رضوی عنوان کرد: مراکز درمانی با تعریف کدهای عملیاتی جدید، این توانایی را دارند که براساس تعداد مراجعات، ظرفیت تختهای ایزوله و ICU و اتاقهای تنفسی به صورت منعطف تغییر داده و مدیریت کنند.
این مسئول همچنین به ارتقای مهارتهای کادر درمان اشاره کرد و گفت: پرسنل درمانی ما دورههای آموزشی ویژهای را برای مراقبت از بیماران تنفسی گذراندهاند.
وی از شهروندان خواست تا برای پیشگیری از عوارض سرماخوردگی و بیماریهای فصلی، توصیههای بهداشتی را به دقت رعایت کنند.
معاون وزیر بهداشت همچنین در حاشیه بازدید از بیمارستان آیت الله طبرسی ساری گفت: طرحهای نیمه تمام حوزه سلامت هم باید تعیین تکلیف شوند و طرحهای بالای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در اولویت وزارت بهداشت است تا به محض پایان در چرخه درمان قرار بگیرد.
وی افزود: بیمارستان آیت الله طبرسی ساری هم در حال ساخت است که به پیشرفت بیش از ۹۰ درصد رسیده است و امیدواریم بزودی آن را در خدمت مردم و در چرخه نظام سلامت استان قرار دهیم.
وی تصریح کرد: استانهای شمالی با خدمات ملی، و بسته به شرایط تعطیلات و جنگ با جمعیت میلیونی روبهرو هستند و با جمعیت متغیری روبهرو میشوند. در مازندران هم با جمعیت میلیونی که داریم وزارت بهداشت مشارکت فعال در زمینه اقلام سرمایهای و نیز تجهیز بیمارستانها خواهد داشت.