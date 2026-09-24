باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیش از ۶ میلیارد دلار از منابع مالی فلسطینیان را در اختیار دارد و خواستار آزادسازی فوری این منابع شد.

عباس که به دستور وزارت خارجه آمریکا روادید دریافت نکرده و بنابراین سخنرانی او به صورت ویدئویی پخش می‌شد، در این سخنرانی گفت: «غیرممکن است اقدامات اسرائیل برای تصرف اراضی را از تضعیف نهاد‌های فلسطینی و تهی کردن منابع مالی آن جدا کرد».

او در بخش دیگری از سخنرانی خود، از آمریکا به دلیل رد درخواست صدور روادید برای نمایندگان فلسطینی انتقاد کرد.

عباس گفت: «ما این اقدامات تنبیهی غیرقانونی و توجیهاتی را که بر اساس آنها اتخاذ شده‌اند، رد می‌کنیم.»

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد که تمامی تعهدات انجام شده و «نباید فلسطینی‌ها به دلیل درخواست برای پایان دادن به اشغال مجازات شوند».

او همچنین گفت که تصمیم آمریکا برای جلوگیری از دسترسی هیئت فلسطینی به مقر سازمان ملل، به منزله «نقض تعهدات این کشور به عنوان میزبان» است.

عباس همچنین گفت از طرح ۲۰ ماده‌ای صلح غزه استقبال می‌کند، اما هنوز نشانه‌ای از «اجرایی شدن آن در میدان» وجود ندارد؛ چرا که رژیم صهیونیستی همچنان تلاش می‌کند حضور فلسطینیان را «به‌طور کامل از بین ببرد».

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بخش دیگری از سخنرانی خود خطاب به جوانان فلسطینی و فلسطینیان خارج از کشور گفت: «شما با پایبندی به سرزمین، وحدت و حقوق مشروع خود، بزرگ‌ترین تصویر از غرور و کرامت را به نمایش گذاشته‌اید».

عباس افزود: «ما سرزمین خود را ترک نخواهیم کرد. آوارگی را نخواهیم پذیرفت و اجازه نخواهیم داد کسی به جای ما درباره آینده‌مان تصمیم بگیرد. این ما هستیم که برای خودمان تصمیم می‌گیریم».

او در انتهای سخنرانی خود از جامعه جهانی خواست در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین سکوت نکند.

عباس پرسید: «تا چه زمانی برخی کشور‌ها به سکوت خود در برابر اسرائیل یا تأمین سلاح‌هایی که علیه مردم ما استفاده می‌شود، ادامه خواهند داد؟ جهان هزینه سنگین این اقدامات را در نوار غزه و کرانه باختری شاهد بوده است».

او افزود: «جامعه جهانی منتظر چیست تا از مردم فلسطین محافظت کند، تداوم حضور آنها در سرزمینشان را تضمین کند، به اشغال اسرائیل پایان دهد و راهکار دوکشوری را بر اساس مشروعیت بین‌المللی اجرا کند».

منبع: الجزیره