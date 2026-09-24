انصارالله از عملیات نظامی در جنوب غربی عربستان خبر داد که در نتیجه آن مراکز نظامی این کشور هدف قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انصارالله یمن می‌گوید رزمندگان آن شهر «جیزان» در جنوب غربی عربستان را هدف قرار داده‌اند.

این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک «عملیات نظامی پیشگیرانه، گسترده و کیفی» را با استفاده از ده‌ها فروند موشک بالستیک و پهپاد انجام داده است. 

به گفته انصارالله، در این عملیات اتاق‌های عملیات، مراکز فرماندهی و کنترل، انبار‌های تسلیحات و دیگر مواضع مهم مربوط به محل استقرار نیرو‌های سعودی در منطقه الطوال در جیزان هدف قرار گرفته‌اند.

انصارالله همچنین اعلام کرد سکو‌های پرتاب موشک در این شهر و چندین اردوگاه نظامی را هدف قرار داده و افزود این حملات صد‌ها تن از «مزدوران دشمن سعودی» را کشته یا زخمی کرده است.

این حملات به مواضع نظامی، در حالی انجام می‌شود که عربستان همچنان شهروندان یمنی را هدف قرار می‌دهد. روز گذشته، وزارت بهداشت یمن در دولت صنعا اعلام کرد که در نتیجه حملات جنگنده‌های سعودی به استان‌های تعز و الجوف در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ شهروند که اکثر آنها زن و کودک بودند، شهید یا زخمی شدند.

این وزارتخانه توضیح داد که ۸ شهروند در استان تعز شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند، در حالی که ۲ شهروند در استان الجوف شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله موشکی ، جیزان عربستان
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