در پی وقوع انفجار در یک واحد تجاری در حومه غربی درعا، یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه بر اثر انفجاری که داخل یک واحد تجاری در شهر نَوی در حومه غربی درعا رخ داد، یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس اطلاعات اولیه، انفجار داخل یکی از مغازه‌های این شهر رخ داده و در پی آن یک نفر جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شایان ذکر است که این انفجار در حالی رخ داده که سوریه طی هفته‌های اخیر شاهد چندین حادثه انفجاری مرتبط با مهمات و تسلیحات بوده است. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم پنج حادثه انفجاری در انبارها و محل‌های نگهداری سلاح و مهمات ثبت شده است.

انفجار یک خودرو حامل مهمات در بِنِش در اول سپتامبر، انفجار یک انبار موقت سلاح و بقایای جنگی در سرمدا در ۹ سپتامبر و انفجار یک انبار مهمات در عیاش در حومه دیرالزور در ۱۸ سپتامبر که جمعا منجر به کشته شدن ۱۱ نفر شد.

همچنین در ۲۱ سپتامبر چند انفجار در یک محل نظامی در منطقه العیس در جنوب حلب رخ داد که دست‌کم چهار زخمی برجا گذاشت. علت برخی از این انفجارها هنوز به‌طور رسمی مشخص نشده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: انفجار در سوریه ، تحولات سوریه
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