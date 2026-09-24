فرمانده سپاه کربلا گفت: در این ایام، بسیج سازندگی با به‌کارگیری ۱۵ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و راهسازی و همچنین فعالیت قریب به ۱۲۰ گروه جهادی، برای بازگشایی معابر، پاکسازی مناطق آسیب‌دیده و کمک به مردم سیل‌زده، به‌ویژه در روستاها و مناطق دوردست، پای کار آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا موحد، با اشاره به عملکرد بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در جریان سیل اخیر، اظهار کرد: در زمان بروز بحران‌ها، بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی همواره در کنار مردم آسیب‌دیده حضور دارند و تلاش می‌کنند بخشی از مشکلات ایجادشده برای مردم در مناطق حادثه‌دیده را برطرف کنند.

 وی افزود: در جریان سیل اخیر نیز بسیج سازندگی سپاه کربلا با سازماندهی ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری ۱۵ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و راهسازی در مناطق آسیب‌دیده حضور یافت و در بازگشایی مسیرها، معابر و راه‌های روستایی و همچنین عملیات لایروبی و پاکسازی معابر مشارکت کرد.

 فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات در مناطق روستایی و بالادست ارائه شده است، ادامه داد: حضور ماشین‌آلات سنگین در این مناطق، به‌ویژه در نقاطی که دسترسی دشوارتر بود، با هدف تسریع در بازگشایی مسیر‌ها و کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی و رسوب‌گذاری انجام شد.

 موحد همچنین از فعالیت قریب به ۱۲۰ گروه جهادی در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی با حضور میدانی و متناسب با نیاز هر منطقه، خدمات مختلفی را به مردم ارائه کردند.

 وی پایش و شناسایی مناطق آسیب‌دیده را از جمله اقدامات گروه‌های جهادی عنوان کرد و افزود: نیرو‌های جهادی ضمن حضور در مناطق سیل‌زده، وضعیت و میزان خسارت را بررسی کرده و در شناسایی نیاز‌های فوری مردم و مناطق آسیب‌دیده مشارکت داشتند.

فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: کمک به مرمت و بازسازی منازل آسیب‌دیده از سیل، از دیگر محور‌های فعالیت گروه‌های جهادی بود و نیرو‌های جهادی در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده برای پاکسازی و آماده‌سازی منازل جهت انجام تعمیرات و بازسازی حضور پیدا کردند.

 وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در مناطق روستایی گفت: پاکسازی و لایروبی معابر روستاها، جمع‌آوری گل‌ولای و رسوبات ناشی از سیلاب و کمک به بازگشت شرایط عادی به محیط روستا‌ها از دیگر خدمات ارائه‌شده توسط گروه‌های جهادی بود.

 موحد همچنین از حضور گروه‌های جهادی در مساجد و حسینیه‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: پاکسازی این اماکن نیز در دستور کار قرار گرفت تا فضا‌های عمومی و مذهبی روستا‌ها هرچه سریع‌تر برای استفاده مردم آماده شود.

 وی پایش وضعیت دامداری‌ها در مناطق روستایی و بالادست را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: با توجه به خسارات ناشی از بارندگی و سیلاب، گروه‌های جهادی در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، وضعیت دامداری‌ها و واحد‌های مرتبط با دام و طیور را نیز مورد بررسی و پایش قرار دادند.

 به نقل از روابط عمومی سپاه کربلا، روز پنج‌شنبه دوم مهر، فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر استمرار حضور گروه‌های جهادی در کنار مردم، خاطرنشان کرد: ظرفیت بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها در خدمت مردم قرار دارد و تلاش می‌شود با استفاده از این ظرفیت، روند امدادرسانی، پاکسازی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.

برچسب ها: مناطق سیل زده ، گروه جهادی ، بسیج سازندگی
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