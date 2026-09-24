باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در آسیای غربی، قیمت معاملات آتی نفت امروز (پنجشنبه) ۴.۵ درصد افزایش یافت.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه نوامبر، با ۴.۵۶ درصد افزایش به ۹۶.۶۷ دلار در هر بشکه رسید. هم‌زمان، قیمت نفت برنت برای تحویل در همین ماه ۴.۶۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰۷.۹۱ دلار در هر بشکه رسید.

گفته شده این افزایش پس از آن رخ داد که مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پیشرفت مشخصی نداشت.

پیش از این، رسانه‌ها گزارش دادند که روز سه‌شنبه و چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید از طریق میانجی‌ها با یکدیگر گفت‌و‌گو‌هایی داشته‌اند.

از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در نیویورک را «مثبت» ارزیابی کرد، اما گفت که پیشرفت بزرگی حاصل نشده است. او گفت صرف اینکه دو طرف بعد از مدت‌ها با یکدیگر گفت‌و‌گو کرده‌اند، اتفاق مهمی بوده است.

در همین حال، یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفت که ایران و آمریکا همچنان درباره چگونگی پایان جنگ «فاصله زیادی» دارند.

منبع: بریکینگ نیوز