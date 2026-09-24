قیمت نفت در پی نگرانی از گسترش تنش‌ها در منطقه و عدم پیشرفت مشخص در گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم ایران و آمریکا ۴.۵ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در آسیای غربی، قیمت معاملات آتی نفت امروز (پنجشنبه) ۴.۵ درصد افزایش یافت.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه نوامبر، با ۴.۵۶ درصد افزایش به ۹۶.۶۷ دلار در هر بشکه رسید. هم‌زمان، قیمت نفت برنت برای تحویل در همین ماه ۴.۶۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰۷.۹۱ دلار در هر بشکه رسید.

گفته شده این افزایش پس از آن رخ داد که مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پیشرفت مشخصی نداشت.

پیش از این، رسانه‌ها گزارش دادند که روز سه‌شنبه و چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید از طریق میانجی‌ها با یکدیگر گفت‌و‌گو‌هایی داشته‌اند.

از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در نیویورک را «مثبت» ارزیابی کرد، اما گفت که پیشرفت بزرگی حاصل نشده است. او گفت صرف اینکه دو طرف بعد از مدت‌ها با یکدیگر گفت‌و‌گو کرده‌اند، اتفاق مهمی بوده است.

در همین حال، یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفت که ایران و آمریکا همچنان درباره چگونگی پایان جنگ «فاصله زیادی» دارند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: بهای نفت ، بازار انرژی ، نفت برنت
خبرهای مرتبط
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت؛ هشدار درباره گسترش جنگ به اقیانوس هند
نفت نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت/ برنت به بالای ۱۰۱ دلار رسید
در سایه افزایش قیمت سوخت؛
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بلاتکلیفی در نیویورک
آمریکا هواپیما‌های ۸۰ ساله را از قبرستان بیرون می‌آورد
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره ارسال هزاران قطعه چینی به ایران
شی جین‌پینگ: چین و آمریکا باید زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند
اولیانوف: آمریکا هیچ تضمینی برای توقف حملات به ایران نداده است
نخست‌وزیر کانادا: برای احتمال حمله نظامی آمریکا آماده شده‌ایم
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت؛ هشدار درباره گسترش جنگ به اقیانوس هند
خبرنگار «پولیتیکو» با وجود حکم دادگاه از ورود به کاخ سفید منع شد
پاکستان اهدافی را در افغانستان هدف قرار داد
رویترز: کاخ سفید بیانیه پیشنهادی علیه تحریم شهرک‌های اسرائیلی توسط انگلیس را منتشر نکرد
آخرین اخبار
الحشد الشعبی یک حمله تروریستی را خنثی کرد
بهای نفت ۴.۵ درصد جهش پیدا کرد
ممنوعیت صادرات گازوئیل؛ اقدامی بی‌اثر برای بحران سوخت آمریکا
انفجار در سوریه ۵ کشته و زخمی برجا گذاشت
انصارالله از عملیات نظامی «گسترده» در جیزان عربستان خبر داد
محمود عباس: فلسطینی‌ها سرزمین خود را ترک نخواهند کرد و آوارگی را نمی‌پذیرند
سازمان ملل: اقتصاد غزه با شدیدترین بحران ثبت‌شده در جهان مواجه است
نتانیاهو سفر نیویورک را به‌دلیل هشدار‌های امنیتی کوتاه کرد
شنیده شدن صدای انفجار‌های پراکنده اطراف سفارت انگلیس در بغداد
خبرنگار «پولیتیکو» با وجود حکم دادگاه از ورود به کاخ سفید منع شد
روسیه برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین در نیویورک را تکذیب کرد
هشدار چین به آمریکا درباره فروش سلاح به تایوان پیش از دیدار شی و ترامپ
آمریکا هواپیما‌های ۸۰ ساله را از قبرستان بیرون می‌آورد
پسکوف: هنوز تصمیمی درباره حضور پوتین در نشست گروه ۲۰ اتخاذ نشده است
روسیه از کیم جونگ اون برای سفر به مسکو دعوت کرد
اولیانوف: آمریکا هیچ تضمینی برای توقف حملات به ایران نداده است
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت؛ هشدار درباره گسترش جنگ به اقیانوس هند
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری شرق ترکیه را لرزاند
پاکستان اهدافی را در افغانستان هدف قرار داد
نخست‌وزیر کانادا: برای احتمال حمله نظامی آمریکا آماده شده‌ایم
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره ارسال هزاران قطعه چینی به ایران
رویترز: کاخ سفید بیانیه پیشنهادی علیه تحریم شهرک‌های اسرائیلی توسط انگلیس را منتشر نکرد
قاضی آمریکایی دستور بازگشت دسترسی CNN به کاخ سفید را صادر کرد
بلاتکلیفی در نیویورک
کره شمالی: تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذاریم
ترامپ از شی جین‌پینگ در واشنگتن استقبال کرد؛ تجارت و ایران در کانون رایزنی‌ها
سران اتحادیه اروپا از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان میان آمریکا و ایران استقبال کردند
شی جین‌پینگ: چین و آمریکا باید زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند
سفیر آمریکا: حل پرونده اس-۴۰۰ با ترکیه زمان می‌برد/ ویتکاف از مذاکرات با ایران خشنود است
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است