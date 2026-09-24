باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الحشد الشعبی عراق امروز پنجشنبه از خنثیسازی یک طرح تروریستی برای هدف قرار دادن مواضع نظامی در استان الانبار خبر داد.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: «نیرویی از یگان واکنش سریع گردان چهارم تیپ ۵۵، یک عملیات امنیتی و بازرسی را در محدوده مسئولیت خود در استان الانبار اجرا کرد که مناطق بیابانی با عوارض جغرافیایی پیچیده در جنوب بزرگراه بینالمللی را دربر میگرفت.»
در این بیانیه آمده است: «در جریان اجرای این ماموریت و با استفاده از تجهیزات شناسایی بقایای جنگی و اطلاعات امنیتی موجود، تعدادی گلوله خمپاره و متعلقات آنها کشف شد که برای استفاده علیه پادگانها و مواضع نظامی آماده شده بودند.»
الحشد الشعبی اعلام کرد: «مواد کشفشده توسط نیروهای متخصص جمعآوری و با آنها برخورد لازم صورت گرفت و اقدامات قانونی مطابق با دستورالعملها و ضوابط مربوطه انجام شد.»
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)