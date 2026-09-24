رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدار‌های دوجانبه خود در نیویورک با «نواف سلام» نخست وزیر لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه (به وقت نیویورک) با نخست وزیر لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. رئیس جمهوری امروز پیش از دیدار با نخست وزیر لبنان، با نخست وزیران هلند و پاکستان نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

پزشکیان روز چهارشنبه (به وقت محلی) در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با حضور سران و نمایندگان جهان سخنرانی و مواضع جمهوری اسلامی ایران را تببین و به لفاظی‌ها و تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قاطعانه پاسخ داد.

رئیس جمهوری در حاشیه مجمع عمومی امسال سازمان ملل تا کنون دیدار‌های دو جانبه‌ای با روسای دولت‌ها و نیز مقامات بین المللی داشته است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: لبنان ، سازمان ملل ، مسعود پزشکیان
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