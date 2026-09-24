رسانه‌ها از آغاز گفتگوی روسای جمهور آمریکا و چین، پشت در‌های بسته خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ و شی جین پینگ، روسای جمهور آمریکا و چین مذاکرات دوجانبه خود را پشت در‌های بسته در کاخ سفید آغاز کردند. 

گفته شده مسائل امنیتی و فناوری از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار است.

این دیدار پس از یک مراسم استقبال نظامی برگزار شد که شامل پرواز بمب‌افکن رادارگریز B-۲ و جنگنده‌هایی بود که گمان می‌رود از نوع F-۲۲ باشند. در این مراسم، یک گروه موسیقی نظامی نیز اجرا داشت و پرچم‌های آمریکا و چین به‌صورت یکی در میان به نمایش گذاشته شدند.

ترامپ پیش از آغاز مذاکرات و در یک نشست خبری مشترک گفت که دو کشور «برای ایجاد روابط تجاری متوازن‌تر، از جمله فراهم کردن دسترسی بیشتر به بازار برای کشاورزان و دامداران آمریکایی، تلاش کرده‌اند».

او افزود که در این مذاکرات همچنین «مسائل فوری مربوط به امنیت، فناوری و هوش مصنوعی» بررسی خواهد شد.

شی نیز بر تقویت ارتباطات میان پکن و واشنگتن تأکید کرد و گفت دو طرف می‌توانند «با گفت‌وگویی صادقانه، عمیق و مستمر، زمینه‌های مشترک را پیدا کرده و اعتماد متقابل ایجاد کنند».او همچنین خواستار گسترش تماس‌های میان دو کشور در زمینه‌هایی از جمله امور خارجی، اقتصاد و اجرای قانون شد.

در ادامه، قرار است ترامپ و همسرش ملانیا مراسم سرو شام رسمی دولتی را برای شی و همسرش، پنگ لی‌یوان، شامگاه پنجشنبه برگزار کنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شی‌جین‌پینگ ، دونالد ترامپ ، کاخ سفید
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