وزیر نیرو در خصوص سوخت نیروگاهی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در پاسخ به این پرسش که وضعیت سوخت نیروگاهی چگونه است، گفت: وضعیت نیروگاه‌ها و آمادگی نیرو‌ها مناسب است، اما باید توجه داشت که ارزیابی شرایط در وضعیت عادی با شرایط جنگی متفاوت است.

او افزود: مردم انتظار دارند وقتی گفته می‌شود وضعیت خوب است، شرایط جنگی را در نظر نگیریم در حالی که اگر شرایط جنگی را ملاک قرار دهیم، وضعیت نیرو‌ها بسیار خوب و نیروگاه‌ها در آمادگی مناسبی قرار دارند.

وزیر نیرو تأکید کرد: نیرو‌های ما آماده هستند و حوزه برق نیز یکی از نقاط قوت کشور به شمار می‌رود و در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار دارد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، علی آبادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Baba Hasan
۱۰:۰۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
پس چرا هنوز برق شمال کشور قطع میشه؟
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
اما هنوز قطعی برق داریم
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
بسیار عالی. تلاش کنید تا چشم دشمن کور شود
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
در وضعیت خوبیست که توی پاییز دارین برق قطع میکنید، حالا نوبت گاز هم میرسه،چرا شماها با این همه دروغی که میگین هیچیتون نمیشه؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
مگه نگفتی تابستان قطع برق نداریم؟
محض اطلاع قطع برق در یزد داشتیم
۰
۰
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