وزیر نیرو در خصوص سوخت نیروگاهی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در پاسخ به این پرسش که وضعیت سوخت نیروگاهی چگونه است، گفت: وضعیت نیروگاه‌ها و آمادگی نیرو‌ها مناسب است، اما باید توجه داشت که ارزیابی شرایط در وضعیت عادی با شرایط جنگی متفاوت است.

او افزود: مردم انتظار دارند وقتی گفته می‌شود وضعیت خوب است، شرایط جنگی را در نظر نگیریم در حالی که اگر شرایط جنگی را ملاک قرار دهیم، وضعیت نیرو‌ها بسیار خوب و نیروگاه‌ها در آمادگی مناسبی قرار دارند.

وزیر نیرو تأکید کرد: نیرو‌های ما آماده هستند و حوزه برق نیز یکی از نقاط قوت کشور به شمار می‌رود و در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار دارد.