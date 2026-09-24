باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز پنجشنبه در بازدید از بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز اظهار کرد: به دنبال حادثه‌ای که در پالایشگاه آبادان رخ داد، سه نفر از کارکنان این مجموعه دچار حریق شدند که هم‌اکنون در این بیمارستان بستری و تحت درمان هستند.

وی افزود: اقدامات لازم درمانی برای این مصدومان در حال انجام است و امیدواریم با تلاش پزشکان و کادر درمان، شرایط آنها بهبود یابد و هرچه سریع‌تر از این وضعیت خارج شوند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مصدومان باید ۲۴ ساعت آینده سپری شود، ادامه داد: شدت سوختگی این افراد متفاوت است و پس از بررسی‌های پزشکی می‌توان درباره روند درمان آنها اظهارنظر دقیق‌تری داشت.

موالی‌زاده کارکنان صنعت را نیرو‌هایی پرتلاش و وظیفه‌شناس توصیف کرد و گفت: این عزیزان در شرایط سخت و در نقاط حساس صنعتی مشغول فعالیت هستند و برای انجام وظایف خود از جان مایه می‌گذارند.

وی با قدردانی از تلاش کادر درمان بیمارستان طالقانی خاطرنشان کرد: مجموعه درمانی این بیمارستان با تمام توان در حال ارائه خدمات به مصدومان است و امیدواریم شاهد بهبودی هرچه سریع‌تر این افراد باشیم.

به گزارش ایرنا صبح امروز روابط عمومی شرکت پالایش نفت ابادان از شنیده شدن صدای مهیب در پالایشگاه آبادان، ناشی از بروز نقص فنی در یکی از واحد‌های صنعتی این شرکت خبر داد.

به گفته روابط عمومی این شرکت در حال حاضر شرایط تحت کنترل بوده و تمامی واحد‌های شرکت پایدار و با تمام ظرفیت در مدار تولید قرار دارند.

پالایشگاه نفت آبادان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت در ایران و خاورمیانه است. این پالایشگاه نقش بسیار مهمی در صنعت نفت ایران و تامین فرآورده‌های نفتی کشور ایفا می‌کند و طی دهه‌ها با توسعه و به‌روزرسانی‌های مکرر به یکی از مراکز کلیدی پالایش نفت در منطقه تبدیل شده است.

پالایشگاه آبادان علاوه بر تولید بنزین، نفت‌گاز، گاز مایع و سایر فرآورده‌های نفتی، به‌عنوان قطب صنعتی مهم منطقه جنوب غرب ایران شناخته می‌شود.