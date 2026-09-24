در آستانه اعزام کاروان ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم حرم مطهر رضوی به سرپرست معنوی کاروان ایران، اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اعزام کاروان جمهوری اسلامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم متبرک حرم مطهر رضوی طی مراسمی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) به آنا جهانگرد، سرپرست معنوی کاروان ایران، اهدا شد.

در این مراسم، آنا جهانگرد، دانش آموز جانباز ۹ ساله مدرسه شجره طیبه میناب و سرپرست معنوی کاروان ایران، سید محمد پولادگر سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا، مهدی رمضانی جانشین معاون اماکن متبرکه، سیدعلی بامشکی مدیر خدام حرم مطهر رضوی، هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته و جمعی از ورزشکاران اعزامی کشورمان به بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا حضور داشتند.

سیدمحمد پولادگر، سرپرست کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا، در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور اعضای کاروان در بارگاه منور رضوی گفت: در آستان مقدس امام مهربانی‌ها، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، گرد هم آمده‌ایم تا کاروان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را راهی میدان بزرگ پاراآسیایی ناگویا کنیم و پیش از اعزام، برای همه اعضای کاروان، از ورزشکاران و مربیان تا سرپرستان و همراهان، طلب دعای خیر و مدد برای پیروزی و موفقیت داشته باشیم.

وی افزود: قهرمانان پارالمپیکی ما تنها برای کسب مدال راهی این میدان نمی‌شوند؛ آنها پرچم ایران را با خود می‌برند؛ پرچمی که نماد تاریخ، تمدن، فرهنگ، ایمان و ایثار مردمان این سرزمین است. ورزشکاران ما در این آوردگاه بار دیگر نشان خواهند داد که محدودیت جسمانی هرگز نمی‌تواند اراده و روح بلند انسان را محدود کند.

سرپرست کاروان ایران با اشاره به انتخاب آنا جهانگرد به عنوان سرپرست معنوی کاروان گفت: در کنار ورزشکاران، نمادی از مقاومت و مظلومیت ملت ایران نیز همراه کاروان است؛ آنا جهانگرد، دختر دانش‌آموز و بازمانده حادثه موشک‌باران مدرسه شجره طیبه میناب. حضور آنا برای ما صرفاً نمادین نیست؛ او یادآور کودکانی است که قربانی خشونت شده‌اند و در عین حال، نماد زندگی، امید و ایستادگی نسل آینده ایران است.

پولادگر ادامه داد: ورزشکاران ما و آنا جهانگرد، هر یک به شکلی یک پیام مشترک را با خود به ناگویا می‌برند؛ پیام ایران، پیام زندگی، عزت، اقتدار، مقاومت و امید.

وی در پایان گفت: از این بارگاه مقدس استدعا داریم خداوند متعال به حرمت و آبروی حضرت امام رضا (ع)، نگهدار کاروان ایران باشد، قدم‌های اعضای کاروان را استوار و دل‌های آنان را سرشار از آرامش و ایمان کند تا بتوانیم نمایندگان شایسته‌ای برای ایران و ملت عزیزمان باشیم.

در ادامه این مراسم، ورزشکاران و مسئولان کاروان جمهوری اسلامی ایران با حضور در کنار مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، ضمن ادای احترام به مقام ایشان، با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.

کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» و با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی حضور خواهد یافت. این رقابت‌ها از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی ژاپن در استان آیچی و شهر ناگویا برگزار می‌شود.

منبع: کمیته ملی پارالمپیک

برچسب ها: کمیته ملی پارالمپیک ، ناگویا
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