محاصره هوایی ایران قرار است چگونه اجرا شود؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر بررسی شد که بر اساس سازوکار جدید اقدام خصمانه آمریکا، ارائه خدماتی مانند ناوبری، فرود، جابه‌جایی مسافر و بار و سوخت‌رسانی به پروازهای ایرانی می‌تواند برای طرف‌های ارائه‌دهنده خدمات، تبعات تحریمی و محدودیت‌های مالی به همراه داشته باشد؛ رویکردی که عملاً هزینه همکاری با صنعت هوانوردی ایران را افزایش می‌دهد.

این فشار در حالی دنبال می‌شود که محدودیت‌های پروازی ایران از زمان آغاز جنگ در چند مرحله تشدید شده است؛ از کاهش عبور هواپیماها از حریم هوایی ایران و لغو برخی پروازهای خارجی تا تلاش برای حذف مبدأ و مقصد ایران از شبکه پروازی شرکت‌های بین‌المللی.