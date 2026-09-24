باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی کشور با تشریح آخرین وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: بر اساس مجوز شورای اقتصاد، قرار بود حدود ۲.۳ میلیارد دلار منابع برای اجرای طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریافت شود که یک میلیارد و۸۴۰ میلیون دلار آن منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: در حال حاضر برای حدود یک‌ونیم میلیارد دلار مسدودی صادر شده و از این میزان، نزدیک به یک میلیارد دلار به‌صورت قطعی از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم.

رئیس ساتبا ادامه داد: این منابع برای اجرای برنامه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده و هدف‌گذاری اصلی، احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی است.

طرزطلب گفت: از این ظرفیت تاکنون حدود یک‌هزار و۷۰۰ مگاوات وارد مدار تولید برق شده و مابقی ظرفیت نیز در حال اجراست.

وی با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های خورشیدی در حال پیگیری است، اظهار کرد: امیدواریم ظرفیت ۷ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی تا تابستان سال آینده تکمیل شود.

معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا با اشاره به برنامه‌های تکمیلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: در کنار نیروگاه‌های خورشیدی، اجرای نیروگاه‌های بادی نیز آغاز می‌شود و برای احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی مجوز دریافت کرده‌ایم.

وی همچنین از ورود ذخیره‌سازها به برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: برای ۵۰۰ مگاوات سامانه ذخیره‌ساز انرژی، سفارش‌گذاری باتری‌ها انجام شده است و امیدواریم مجموعه تعهدات این بخش تا شهریور سال آینده به پایان برسد.

طرزطلب در ادامه با اشاره به وضعیت صنایع در تأمین برق مورد نیاز خود اظهار کرد: میزان استفاده صنایع بزرگ و کوچک از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین برق همچنان بسیار پایین است و صنایع به اندازه‌ای که باید در این مسیر حرکت نکرده‌اند.

رئیس ساتبا افزود: بر اساس تکلیف دولت، صنایع انرژی‌بر با مصرف بیش از یک مگاوات باید برای تأمین برق مورد نیاز خود اقدام کنند، اما متأسفانه بخش زیادی از صنایع در این زمینه حرکت کافی نداشته‌اند.

وی ادامه داد: در نتیجه، این صنایع در زمان اجرای برنامه‌های مدیریت بار با محدودیت مواجه می‌شوند و برق آنها قطع می‌شود.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: اگر صنایع برای تأمین برق مورد نیاز خود اقدام نکنند، احتمالاً وزارت نیرو در سال آینده سخت‌گیری بیشتری برای تأمین برق این واحدها خواهد داشت.

طرزطلب همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز انرژی خورشیدی گفت: توسعه تولید تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی در داخل کشور می‌تواند روند اجرای طرح‌های تجدیدپذیر را سرعت ببخشد.

منبع: ایسنا