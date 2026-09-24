باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اد میلیبند وزیر خارجه انگلیس روز پنجشنبه ۲ مهرماه در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کنند.

وزیر امور خارجه که به همراه رئیس‌جمهور در این نشست حضور دارد، روز‌های گذشته دیدار‌های متعددی با همتایان خود از کشور‌های مختلف داشته و در این دیدار‌ها ضمن بررسی مهمترین محور‌های روابط دوجانبه و منطقه‌ای، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هم درباره موضوعات مختلف منعکس شده است.

منبع: ایرنا