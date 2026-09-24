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از تریبون رادیو تا خط مقدم؛ روایت حضور رهبر شهید در میدان دفاع مقدس + فیلم

از نخستین روز جنگ تا روز‌های پایانی دفاع مقدس، رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای از اعلام خبر تجاوز عراق تا حضور در جبهه‌ها و کنار جانبازان، در متن این حماسه حضور داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه نماینده امام در شورای عالی دفاع، نخستین پیام رسمی درباره تجاوز عراق را از رادیو اعلام کردند و بعد از نیز آن راهی جبهه‌های غرب و جنوب شدند؛ حضوری که برای رزمندگان، نشانه همراهی و روحیه‌بخشی بود.

این حضور تا روزهای پایانی جنگ ادامه داشت؛ حتی پس از پذیرش قطعنامه، ایشان در کنار جانبازان شیمیایی حاضر شدند و از مجروحان عیادت کردند. روایتی که نشان می‌دهد دفاع مقدس برای ایشان تنها یک مسئولیت اداری یا عنوان سیاسی نبود، بلکه حضوری میدانی از آغاز تا پایان جنگ بود.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
لعنت خدا بر آمریکا و اسرائیل
۰
۰
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