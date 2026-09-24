باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر شامگاه پنجشنبه هشدار داد که ادامه حملات نظامی به نوار غزه و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه، زمینه‌ساز تشدید دوباره اوضاع خواهد شد. او بر ضرورت پایان دادن به بن‌بست کنونی در روند صلح و تحقق راه‌حل دو دولتی تاکید کرد.

عبدالعاطی در سخنانی در نشست «ائتلاف جهانی برای اجرای راه‌حل دو دولتی» که در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، گفت ادامه هدف قرار دادن سازمان‌های بین‌المللی و تلاش برای حذف آنها غیرقابل قبول است و تنها به گسترش هرج‌ومرج منجر خواهد شد.

او افزود: «ما در اسرائیل شریک صلحی نداریم» و بر مخالفت مصر با طرح‌ها و سیاست‌های مربوط به آوارگی فلسطینیان تاکید کرد. وی همچنین بر ضرورت جدانشدن کرانه باختری از نوار غزه تاکید کرد.

عبدالعاطی با اشاره به کاهش محسوس پایبندی طرف صهیونیستی به راه‌حل دو دولتی، از اقدام انگلیس برای اعمال تحریم علیه فعالیت‌های شهرک‌سازی رژیم تروریستی اسرائیل قدردانی کرد.

وزیر خارجه مصر همچنین بر ضرورت «خارج کردن روند صلح از بن‌بست کنونی» و تلاش برای تحقق راه‌حل دو دولتی تاکید کرد و گفت مصر با همکاری میانجی‌ها موفق شده است درباره نقشه راه تکمیل طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره نوار غزه به توافق برسد.

منبع: سوا الاخباریه